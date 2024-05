País abre 240 mil vagas formais em abril, alta de 32% no ano

O Brasil gerou 240 mil empregos formais em abril deste ano, informou nesta quarta-feira, 29, o Ministério do Trabalho e Emprego. O dado é resultado de 2,26 milhões de contratações e 2,02 milhões de demissões no período.

O resultado representa uma melhora de 32%, frente ao saldo de 181,7 mil do mesmo período do ano passado. No acumulado de 2024, 958,4 mil empregos foram criados, de acordo com a pasta.

Os números do Caged de abril de 2024 mostram que foram criados empregos formais nos cinco setores da economia. O maior número absoluto foi no setor de serviços, que teve saldo de 138,3 mil no mês, seguido por indústria (35,9 mil), Construção (31,8 mil) comércio (27,2 mil) e agropecuária (6,5 mil).

Ainda segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 25 das 27 UF’s registraram saldo positivo. Unidades Federativas com maior saldo foram:

São Paulo: 76,2 mil postos (+0,54%);

Minas Gerais: 25,8 mil postos (+0,53%);

Paraná: 18,0 mil (+0,57%).

Unidades Federativas com menor saldo foram:

Roraima: +480 postos (+0,62%);

Pernambuco: -1,1 mil postos (-0,08%);

Alagoas: -1,6 mil postos (-0,37%).

Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, esse foi o melhor abril dos últimos 11 anos. Ele acrescentou que os números de junho devem ser impactados pelas enchentes no Rio Grande do Sul e afirmou que estão sendo criadas condições para a recuperação do Estado.