Crescimento do PIB dos EUA no 2º tri sofre revisão para 2%

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 2%, informou o Departamento de Comércio do país nesta quinta-feira, 29. O resultado mostra ligeira desaceleração na economia americana.

O dado foi revisado em relação ao ritmo de 2,1% estimado no mês anterior. A economia cresceu a uma taxa de 3,1% no trimestre de janeiro a março. Ela expandiu 2,6% no primeiro semestre do ano.

Apesar do crescimento nos gastos dos consumidores em quatro anos e meio, o resultado do PIB foi segurado por um declínio nas exportações e um menor acúmulo dos estoques.

A revisão em baixa ficou de acordo com as expectativas dos economistas. A expansão econômica, agora em seu 11º ano, está ameaçada pela guerra comercial com a China, que vem reduzindo os investimentos empresariais e atividade manufatureira