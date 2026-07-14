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Economia

Crescimento de 1% no Chile desafia choque ultraliberal de José Antonio Kast

Eleito com promessa de acelerar a economia, presidente enfrenta desemprego em alta, risco de recessão e concorrência por investimentos

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 16h50 | Atualizado em 14 jul 2026, 16h50
O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast
O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast (Getty/Getty Images)
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Crescimento de 1% no Chile desafia choque ultraliberal de José Antonio Kast Priorizar nos meus resultados Google

A recuperação econômica prometida pelo presidente do Chile, José Antonio Kast, ainda não saiu do papel.

Pouco mais de quatro meses após assumir o governo com um discurso de redução de impostos, desregulamentação e estímulo ao investimento privado, o país enfrenta crescimento fraco, aumento do desemprego e sinais de desaceleração que colocaram a economia no centro da insatisfação dos chilenos.

Analistas consultados por bancos e instituições financeiras reduziram drasticamente suas projeções para 2026.

Se, após a eleição de Kast, parte do mercado acreditava que o Produto Interno Bruto (PIB) poderia crescer até 3% neste primeiro ano de governo, hoje a expectativa predominante gira em torno de 1%, segundo estimativas de instituições como JPMorgan e Bradesco.

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A frustração econômica começa a cobrar um preço político.

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Pesquisa da consultoria Cadem mostra que inflação, desemprego e baixo crescimento passaram a ser as principais razões para a desaprovação do governo, superando temas que dominaram a campanha eleitoral, como segurança pública e imigração.

A rejeição ao presidente subiu para 59%, ante 34% quando tomou posse, em março.

Economia perde força apesar do cobre em alta

O desempenho decepciona porque ocorre justamente em um cenário considerado favorável para o Chile.

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Maior produtor mundial de cobre, o país se beneficia de preços internacionais próximos dos recordes históricos, o que normalmente impulsiona exportações, arrecadação e investimentos.

Mesmo assim, a atividade econômica perdeu tração.

O PIB encolheu no primeiro trimestre, a produção voltou a recuar em maio e diversos setores apresentam desempenho abaixo do esperado.

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A mineração sofre com queda na qualidade do minério extraído, a indústria desacelerou, a construção civil continua fraca e o consumo perdeu força diante da alta dos combustíveis registrada após a escalada das tensões no Oriente Médio.

O mercado de trabalho também preocupa. O desemprego atingiu o maior nível em cinco anos e economistas apontam que as empresas seguem adiando contratações, enquanto cresce a informalidade.

A agenda liberal enfrenta um novo desafio

Kast venceu as eleições prometendo transformar o Chile em uma das economias mais competitivas da América Latina.

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Sua principal aposta é um amplo pacote de reformas econômicas que reduz impostos corporativos de 27% para 23%, simplifica o licenciamento ambiental, cria incentivos à contratação e oferece estabilidade tributária para grandes projetos de investimento.

O projeto já foi aprovado pela Câmara e aguarda votação final no Senado.

O governo argumenta que os resultados ainda não apareceram porque parte da desaceleração foi herdada da administração do ex-presidente Gabriel Boric, além do impacto da guerra no Oriente Médio sobre os preços da energia.

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Para tentar acelerar a recuperação, Kast anunciou recentemente um programa equivalente a cerca de US$ 54 milhões para subsidiar empresas e criar 50 mil empregos até outubro, além de prometer novas medidas de estímulo ao investimento nas próximas semanas.

Chile disputa capital com novos governos de direita

Além dos problemas internos, o Chile enfrenta um ambiente regional mais competitivo.

A eleição de governos liberais em países vizinhos mudou o mapa dos investimentos na América do Sul.

No Peru, a presidente eleita Keiko Fujimori prometeu desregulamentação e redução da carga tributária. Na Colômbia, o presidente eleito Abelardo de la Espriella também defende uma agenda pró-mercado.

Ao mesmo tempo, a Argentina de Javier Milei tem atraído grandes projetos nos setores de mineração, energia e infraestrutura após reduzir barreiras regulatórias e criar incentivos para investidores estrangeiros.

Mercado ainda aposta em recuperação

Apesar da deterioração dos indicadores de curto prazo, o governo sustenta que a economia começa a dar sinais de reação.

Entre abril e junho, projetos superiores a US$ 16 bilhões receberam licenças ambientais, o maior volume já aprovado em um único trimestre, segundo o governo chileno.

Além disso, a arrecadação de impostos sobre o consumo voltou a crescer em junho e a queda recente dos preços dos combustíveis alimenta a expectativa de recuperação da confiança das famílias.

Ainda assim, boa parte dos economistas acredita que uma retomada mais consistente só deverá ocorrer ao longo de 2027.

Enquanto isso, Kast enfrenta o maior teste de seu mandato: convencer um eleitorado que o escolheu para acelerar a economia de que os resultados prometidos ainda podem chegar.

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