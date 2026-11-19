Os credores de uma operação de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) garantida pela Gafisa aprovaram, nesta quarta-feira, 18, uma nova prorrogação para o pagamento de juros referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro. A decisão confirma a informação antecipada pelo Radar Econômico, de VEJA, de que as obrigações não haviam sido regularizadas até 13 de novembro, prazo estabelecido em uma negociação anterior.

De acordo com a ata da assembleia, os investidores concederam até 4 de dezembro para o pagamento dos juros dos CRIs, com incidência dos encargos moratórios previstos contratualmente. Também foi aprovado um prazo até 2 de dezembro para a regularização dos juros das notas comerciais que lastreiam a operação. As deliberações foram aprovadas pela totalidade dos credores, que decidiram afastar os efeitos do vencimento antecipado da dívida.

A documentação registra expressamente o não pagamento das parcelas de juros originalmente previstas para julho, agosto, setembro e outubro, cujos vencimentos haviam sido sucessivamente prorrogados. Os credores também concederam novos prazos para a recomposição de fundos vinculados à operação, a apresentação de documentos e a regularização de garantias.

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Em manifestação encaminhada à VEJA após a publicação da reportagem de ontem, a Gafisa afirmou que a operação segue regular e em dia. Segundo a incorporadora, são inverídicas as informações sobre perda de prazo e existência de pagamentos em atraso, uma vez que as renegociações ocorreram antes dos vencimentos previstos e foram aprovadas por 100% dos credores.

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A ata da assembleia, no entanto, registra a existência de parcelas não pagas e a necessidade de uma nova prorrogação, desta vez com encargos moratórios. A aprovação dos credores permite postergar a exigibilidade das obrigações e evitar, por ora, o vencimento antecipado da operação, mas não significa que os pagamentos originalmente programados tenham sido efetuados.

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A operação, conhecida como CRI Sabiá, soma aproximadamente 61 milhões de reais, tem como devedora a Upcon 36 Empreendimentos Imobiliários e conta com fiança da Gafisa. O valor se refere à operação como um todo, não ao montante dos juros pendentes. A nova assembleia prolonga uma sequência de renegociações realizadas ao longo dos últimos meses para manter a estrutura de financiamento em funcionamento.