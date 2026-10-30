Credores da Braskem pedem à Justiça dos EUA liberação de R$ 75 milhões
Recursos estariam em reserva vinculada à dívida da petroquímica; divergências sobre os valores terão de ser resolvidas judicialmente
Credores da petroquímica Braskem pediram à Justiça dos Estados Unidos a liberação de 75 milhões de reais que, segundo seus cálculos, estão em uma reserva vinculada à dívida da companhia. Há divergências sobre os valores apresentados no processo, e caberá à Justiça decidir se o dinheiro será liberado.