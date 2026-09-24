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Economia

Crédito Oculto: entenda o esquema envolvendo combustíveis e empresário que fez repasses a ‘Dark Horse’

Investigação aponta uso de fintechs, fundos de investimento e operações bancárias para ocultar beneficiários de negócios no setor de combustíveis

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 11h42
Agentes da Receita Federal e GAECO em operação, com um agente da Receita Federal de costas, lendo um monitor, e outro do GAECO ao lado. Uma agente do GAECO sentada à esquerda, escrevendo em documentos sobre uma mesa de madeira. Caixas empilhadas e uma impressora ao fundo, em ambiente de escritório
Agentes da Receita Federal e Gaeco durante a Operação Crédito Oculto (Receita Federal/Divulgação)
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A terceira fase da Operação Carbono Oculto, batizada de Operação Crédito Oculto, foi deflagrada nesta quinta-feira, 24, para investigar um esquema de lavagem de dinheiro que teria utilizado fundos de investimento, fintechs e operações bancárias para esconder os beneficiários efetivos de negócios no setor de combustíveis. Entre os alvos está o empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como “Mineiro”, que também é delator nas investigações envolvendo o Banco Master e aparece em apurações sobre repasses destinados ao filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A operação investiga a utilização de estruturas financeiras complexas para viabilizar a aquisição de uma das grandes distribuidoras de combustíveis do país. De acordo com as autoridades, os mecanismos empregados também teriam sido utilizados para ocultar a propriedade de uma usina de açúcar e álcool e dificultar a identificação dos beneficiários finais dos negócios.

A ofensiva desta quinta-feira mobilizou o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP), a Receita Federal e as polícias Civil e Militar. Foram cumpridos mandados em endereços ligados a 13 pessoas e 19 empresas nos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo.

Como funcionava o esquema, segundo as autoridades

Segundo as investigações, fintechs teriam usado sua estrutura para ocultar os verdadeiros proprietários de uma usina de açúcar e álcool. Formalmente, a empresa estaria registrada em fundos de investimento aparentemente independentes. Na avaliação dos investigadores, porém, o controle econômico permaneceria com integrantes do grupo já investigado na Carbono Oculto.

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A estratégia teria criado uma separação entre a propriedade formal das empresas e quem efetivamente controlava os negócios. Com diferentes fundos e empresas interpostos na estrutura, os investigadores buscaram reconstruir o caminho do dinheiro e identificar os beneficiários finais.

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Um dos negócios sob investigação envolve aproximadamente 370 milhões de reais em direitos creditórios da usina. A análise financeira indicou que uma parcela relevante dos recursos usados para adquirir as cotas teria partido de fundos controlados pelo próprio grupo investigado. O dinheiro, portanto, teria circulado entre estruturas relacionadas aos mesmos envolvidos, produzindo uma aparência de operação legítima e dificultando o rastreamento dos beneficiários.

Outro mecanismo identificado envolve aproximadamente 100 milhões de reais utilizados para viabilizar a aquisição da distribuidora de combustíveis. Segundo a apuração, o dinheiro passou rapidamente por contas vinculadas a três empresas antes de chegar à usina.

As movimentações teriam utilizado as chamadas contas bolsões”, administradas por fintechs. Nesse tipo de estrutura, diferentes recursos podem ser movimentados por meio de contas controladas pelas instituições financeiras, criando uma camada adicional entre o dinheiro e seus beneficiários.

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Diagrama da Operação Crédito Oculto da Receita Federal, mostrando um esquema de lavagem de dinheiro. Uma fintech e organização criminosa se conectam a uma empresa sucroalcooleira e fundo de investimento multimercado, que adquirem empresas laranjas, imóveis e distribuidoras de combustíveis. Há também um fluxo de investimento privado e blindagem patrimonial envolvendo um investigado
O esquema investigado pela operação Crédito Oculto (Receita Federal/Reprodução)

A investigação também identificou uma estrutura envolvendo um investimento bancário casado. Um fundo teria adquirido um Certificado de Depósito Bancário Vinculado (CDBV), enquanto o banco realizava simultaneamente uma operação que envolvia a emissão de duas Cédulas de Crédito Bancário para empresas de fachada ligadas ao grupo investigado. De acordo com a investigação, o desenho da operação teria como finalidade capitalizar essas empresas sem deixar evidente quem eram os beneficiários efetivos dos recursos.

Os investigadores também apontam a utilização de fundos imobiliários para dificultar a identificação dos proprietários reais e criar uma barreira jurídica sobre o patrimônio. Imóveis ligados ao grupo teriam sido transferidos para esses fundos. Embora deixassem de aparecer diretamente em nome dos investigados, os ativos permaneceriam sob seu controle econômico. A estrutura teria funcionado, assim, como uma forma de dificultar a identificação da relação entre os investigados e os bens.

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Uma das principais empresas financeiras envolvidas na fraude movimentou 11,6 bilhões de reais entre 2021 e 2025. Para os investigadores, o volume de recursos ajuda a dimensionar a atuação de operadores financeiros que, sob suspeita, teriam disponibilizado estruturas capazes de movimentar e ocultar recursos de organizações criminosas.

Quem é Antônio Carlos Freixo Júnior

Um dos personagens envolvidos na operação é Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como “Mineiro” e dono da Entre Investimentos. Além de ser alvo da Crédito Oculto, ele firmou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República nas investigações relacionadas ao Banco Master.

A delação de Freixo foi pautada por sua ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o relato apresentado pelo próprio empresário aos investigadores, a Entre Investimentos teria funcionado como um braço da estrutura utilizada por Vorcaro para fazer pagamentos a políticos e repassar dinheiro a interlocutores.

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Freixo também relatou ter realizado remessas ao exterior e obtido grandes quantidades de dinheiro em espécie, posteriormente entregues em malas a pessoas indicadas pelo banqueiro. É nesse contexto que aparece o filme “Dark Horse”, produção sobre Jair Bolsonaro.

Segundo documento elaborado pela Polícia Federal a partir da análise dos celulares de Daniel Vorcaro, em 2025 a Entre Investimentos teria feito, a mando do banqueiro, remessas internacionais para a Havengate Development Fund LP, fundo americano administrado por Paulo Calixto, advogado ligado a Eduardo Bolsonaro. Os valores identificados pela PF somaram 12,3 milhões de dólares e estariam relacionados ao financiamento da produção cinematográfica.

No celular de Vorcaro, os investigadores encontraram um documento relacionado ao financiamento do filme. O projeto previa originalmente 24 milhões de dólares, equivalentes a cerca de 134 milhões de reais na época, divididos em 14 parcelas.

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Em maio deste ano, veio a público um áudio em que o senador Flávio Bolsonaro pede a Vorcaro apoio financeiro para viabilizar o filme e cobra a regularidade dos pagamentos. Flávio confirmou a autenticidade da gravação.

Em relatório produzido no início de setembro, a Polícia Federal afirmou que Flávio não aparecia apenas de forma indireta nas comunicações analisadas. Segundo os investigadores, ele mantinha contato direto com Vorcaro sobre o financiamento da produção, incluindo cobranças relacionadas aos pagamentos, reuniões e acompanhamento das filmagens.

Ligação da Crédito Oculto com o Banco Genial

Outro nome do mercado financeiro entre os alvos da Crédito Oculto é Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-sócio do Banco Genial. Segundo a instituição, porém, o executivo deixou a diretoria do banco em maio de 2026 e posteriormente renunciou à administração do Fundo Radford, após a primeira fase da Operação Carbono Oculto.

Leia a nota do Banco Genial enviada à imprensa nesta quinta-feira, 24:

“O Banco Genial esclarece que Humberto Tupinambá não integra a Diretoria e não é sócio da instituição desde maio de 2026, quando ocorreu sua destituição.

Todas as informações relacionadas às operações envolvendo o Fundo Radford, inclusive aquelas relacionadas às empresas Berna e Branson Holdings, que estavam em poder da instituição foram fornecidas pela própria Genial ao GAECO-SP. Em relação às operações mencionadas, também foram realizadas as comunicações cabíveis ao COAF, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis.

No âmbito dessas operações, a Genial atuou dentro das atribuições que lhe competiam, observando os procedimentos, normas e regulamentos aplicáveis, considerando as informações disponíveis à instituição à época.

A partir do conhecimento dos fatos, a instituição adotou medidas adicionais de governança e controle, incluindo a instauração de processo de Inspetoria interna, a revisão da governança das operações de crédito, o afastamento do então diretor dos respectivos processos decisórios e sua posterior destituição. A Genial também contou com o apoio de especialistas externos para a revisão e o aprimoramento de seus processos e controles.

Após a deflagração da Operação Carbono Oculto, a Genial renunciou à administração do Fundo Radford e manteve sua postura de colaboração com as autoridades, fornecendo as informações e os documentos solicitados.

A instituição permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações e prestar todos os esclarecimentos que se façam necessários.”

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