ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Crédito mais caro deve pressionar empresas em 2027, diz Moody’s

Agência vê custos maiores com juros e energia; exportadores de minerais críticos podem ganhar com a busca por cadeias de suprimento mais seguras

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 11h39 | Atualizado em 10 nov 2026, 11h41
Logotipo da agência Moody's no escritório de Nova York
Logotipo da agência Moody's no escritório de Nova York (Reuters/VEJA/VEJA)
Continua após publicidade
Crédito mais caro deve pressionar empresas em 2027, diz Moody’s Priorize VEJA no Google

Empresas endividadas devem enfrentar uma conta maior para renovar empréstimos em 2027, enquanto produtores de minerais críticos podem se beneficiar da disputa por insumos estratégicos.

A combinação de juros e energia mais caros deve tornar o crédito mais seletivo, segundo a Moody’s. A agência não prevê uma onda generalizada de calotes, mas vê mais pressão sobre companhias alavancadas e com dívidas vencendo nos próximos anos.

Na América Latina, a perspectiva tem dois lados. Exportadores de minerais críticos podem atrair demanda e investimentos à medida que governos e empresas buscam reduzir riscos nas cadeias de suprimento.

Mas esse ganho não deve alcançar toda a economia. O Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta que tarifas, incerteza comercial e energia mais cara limitam o crescimento regional, enquanto o endividamento público restringe a capacidade dos governos de reagir a choques.

Siga
Continua após a publicidade

O fundo também vê oportunidades em minerais críticos, energia limpa e digitalização, mas afirma que a região tem dificuldade para transformar investimento estrangeiro em mais exportações e produtividade.

No Brasil, o custo do crédito já ajuda a dimensionar o desafio. Em setembro, os juros médios das novas operações chegaram a 32,4% ao ano, segundo o Banco Central. Para empresas, a taxa média do crédito livre ficou em 24,4%. A inadimplência total alcançou 5% da carteira, alta de 0,9 ponto percentual em 12 meses; entre empresas, ficou em 3,3%.

Continua após a publicidade

A Selic estava em 13,75% ao ano após o corte decidido pelo Copom em setembro. No mesmo mês, o Banco Central projetou crescimento de 1,4% para o PIB em 2027; o FMI, em estimativa divulgada em outubro, calculou 1,9%.

As projeções diferentes reforçam a incerteza sobre o ritmo da economia brasileira, em um cenário em que juros elevados encarecem tanto o financiamento das empresas quanto o serviço da dívida pública. 

Continua após a publicidade

O relatório da Moody’s, divulgado na segunda-feira (9), descreve um quadro semelhante para o mercado internacional: empresas com caixa, vencimentos mais longos e menor endividamento tendem a suportar melhor o refinanciamento.

Já companhias que tomaram empréstimos a juros baixos durante a pandemia terão de substituir parte dessas dívidas por títulos mais caros. Nos Estados Unidos, novas emissões de títulos corporativos de alto risco custam cerca de 0,9 ponto percentual a mais que as dívidas que vencem.

Continua após a publicidade

A inteligência artificial deve seguir movimentando investimentos nos EUA, mas a Moody’s prevê crescimento mais lento dos gastos e maior cobrança por resultados.

Os aportes de grandes empresas de tecnologia em infraestrutura podem se aproximar de US$ 1 trilhão em 2027. A agência diz que os ganhos de produtividade e receita necessários para justificar essa escala ainda não apareceram amplamente.

Continua após a publicidade

Para a América Latina, a disputa por minerais pode abrir uma oportunidade, mas não elimina os riscos de crédito. O FMI projeta crescimento de 2,5% para a região em 2027 e alerta para o peso das incertezas comerciais e dos preços de energia.

Nesse contexto, a Moody’s vê um ambiente em que o acesso a financiamento continuará aberto para muitos tomadores, mas dependerá cada vez mais da capacidade de pagar juros e refinanciar dívidas.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).