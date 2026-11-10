Crédito mais caro deve pressionar empresas em 2027, diz Moody’s

Empresas endividadas devem enfrentar uma conta maior para renovar empréstimos em 2027, enquanto produtores de minerais críticos podem se beneficiar da disputa por insumos estratégicos.

A combinação de juros e energia mais caros deve tornar o crédito mais seletivo, segundo a Moody’s. A agência não prevê uma onda generalizada de calotes, mas vê mais pressão sobre companhias alavancadas e com dívidas vencendo nos próximos anos.

Na América Latina, a perspectiva tem dois lados. Exportadores de minerais críticos podem atrair demanda e investimentos à medida que governos e empresas buscam reduzir riscos nas cadeias de suprimento.

Mas esse ganho não deve alcançar toda a economia. O Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta que tarifas, incerteza comercial e energia mais cara limitam o crescimento regional, enquanto o endividamento público restringe a capacidade dos governos de reagir a choques.

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O fundo também vê oportunidades em minerais críticos, energia limpa e digitalização, mas afirma que a região tem dificuldade para transformar investimento estrangeiro em mais exportações e produtividade.

No Brasil, o custo do crédito já ajuda a dimensionar o desafio. Em setembro, os juros médios das novas operações chegaram a 32,4% ao ano, segundo o Banco Central. Para empresas, a taxa média do crédito livre ficou em 24,4%. A inadimplência total alcançou 5% da carteira, alta de 0,9 ponto percentual em 12 meses; entre empresas, ficou em 3,3%.

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A Selic estava em 13,75% ao ano após o corte decidido pelo Copom em setembro. No mesmo mês, o Banco Central projetou crescimento de 1,4% para o PIB em 2027; o FMI, em estimativa divulgada em outubro, calculou 1,9%.

As projeções diferentes reforçam a incerteza sobre o ritmo da economia brasileira, em um cenário em que juros elevados encarecem tanto o financiamento das empresas quanto o serviço da dívida pública.

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O relatório da Moody’s, divulgado na segunda-feira (9), descreve um quadro semelhante para o mercado internacional: empresas com caixa, vencimentos mais longos e menor endividamento tendem a suportar melhor o refinanciamento.

Já companhias que tomaram empréstimos a juros baixos durante a pandemia terão de substituir parte dessas dívidas por títulos mais caros. Nos Estados Unidos, novas emissões de títulos corporativos de alto risco custam cerca de 0,9 ponto percentual a mais que as dívidas que vencem.

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A inteligência artificial deve seguir movimentando investimentos nos EUA, mas a Moody’s prevê crescimento mais lento dos gastos e maior cobrança por resultados.

Os aportes de grandes empresas de tecnologia em infraestrutura podem se aproximar de US$ 1 trilhão em 2027. A agência diz que os ganhos de produtividade e receita necessários para justificar essa escala ainda não apareceram amplamente.

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Para a América Latina, a disputa por minerais pode abrir uma oportunidade, mas não elimina os riscos de crédito. O FMI projeta crescimento de 2,5% para a região em 2027 e alerta para o peso das incertezas comerciais e dos preços de energia.

Nesse contexto, a Moody’s vê um ambiente em que o acesso a financiamento continuará aberto para muitos tomadores, mas dependerá cada vez mais da capacidade de pagar juros e refinanciar dívidas.