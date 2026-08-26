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Crédito do Trabalhador já movimenta R$ 131 bilhões e muda disputa por empréstimos

Consignado para trabalhadores CLT tem juros médios de 3,66% ao mês e ganha espaço como alternativa ao empréstimo pessoal

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 13h00
Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) no Poupatempo da Sé, região central de São Paulo (SP) - 19/12/2017
Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) no Poupatempo da Sé, região central de São Paulo (SP) - 19/12/2017 (Reinaldo Canato/VEJA.com)
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Crédito do Trabalhador já movimenta R$ 131 bilhões e muda disputa por empréstimos Priorizar nos meus resultados Google

O Crédito do Trabalhador, modalidade de consignado privado voltada a trabalhadores com carteira assinada, já movimentou mais de 131 bilhões de reais desde seu lançamento e beneficiou mais de 9 milhões de brasileiros. Com juros significativamente menores que os do empréstimo pessoal tradicional, a linha vem ganhando espaço entre consumidores que buscam reorganizar suas dívidas.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e de instituições financeiras, a taxa média do Crédito do Trabalhador está em torno de 3,66% ao mês, enquanto o empréstimo pessoal tradicional opera próximo de 8,4% ao mês. A diferença torna o consignado uma alternativa especialmente relevante para quem pretende substituir dívidas mais caras.

Apesar da vantagem no custo, especialistas alertam que a taxa de juros não deve ser o único critério na hora da contratação. O consumidor também precisa considerar o Custo Efetivo Total (CET), o valor das parcelas e o impacto da nova dívida sobre o orçamento. “O Crédito do Trabalhador representa um avanço importante porque amplia o acesso a uma modalidade mais barata e previsível. Mas escolher um empréstimo apenas pela taxa de juros pode ser um erro. O consumidor precisa avaliar o Custo Efetivo Total, verificar o impacto da parcela no orçamento e, principalmente, entender qual é a finalidade daquele crédito”, afirma Rodolfo Takahashi, CEO da Gooroo Crédito.

Crédito mais barato pode ajudar a reorganizar dívidas

Na avaliação do executivo, uma das principais oportunidades está na utilização do consignado para substituir modalidades de crédito mais caras, como empréstimos pessoais, cheque especial e parte da dívida do cartão de crédito. “Quando o crédito é utilizado para reduzir o custo de uma dívida já existente, ele passa a ser uma ferramenta de reorganização financeira. Trocar uma operação que cobra mais de 8% ao mês por outra com custo significativamente menor pode representar uma economia relevante ao longo do contrato”, diz Takahashi.

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O crescimento da modalidade também levou o governo a reforçar as regras do Crédito do Trabalhador em 2026, com medidas relacionadas a tarifas e transparência nas operações. Para o executivo, a mudança acompanha um consumidor mais atento ao custo total das operações.

O avanço do consignado ocorre ainda em um cenário de elevado endividamento das famílias brasileiras. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), mais de oito em cada dez famílias possuem algum tipo de dívida, aumentando a importância de decisões mais cuidadosas na contratação de crédito.

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Para Takahashi, a tendência é que a disputa entre o Crédito do Trabalhador e o empréstimo pessoal avance para além dos juros. “Nos próximos anos, a competição será cada vez menos baseada apenas no preço. As instituições que se destacarão serão aquelas capazes de oferecer uma combinação de custo competitivo, tecnologia, simplicidade na contratação e informações claras para que o consumidor tome decisões mais conscientes”, conclui.

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