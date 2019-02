Crédito deverá crescer 16,5% em 2012, avalia Febraban

Por Francisco Carlos de Assis

São Paulo – As operações de crédito da carteira total do Sistema Financeiro Nacional (SFN) deverão crescer 16,5% em 2012 e 15,8% em 2013, segundo a mediana das expectativas de 30 bancos consultados entre os dias 26 e 31 de janeiro na Pesquisa Febraban de Projeções Macroeconômicas e Expectativas de Mercado. Na pesquisa anterior, realizada em dezembro, a previsão era de uma expansão de 16% no volume de concessões de crédito neste ano.

Para as operações de crédito com recursos direcionados, a pesquisa atual aponta para um crescimento de 17,8% para este ano e de 16,8% para 2013. As operações de crédito com recursos livres devem fechar este ano com expansão de 15,5% e de 14,8% em 2013.

As operações de crédito para Pessoas Físicas com recursos livres, segundo as previsões dos bancos, devem encerrar 2012 com expansão de 15,5% e de 14,8% no ano que vem. As operações de crédito para Pessoas Físicas incluindo consignado deverão crescer 16,3% em 2012 e 14,8% em 2013. Para as operações de crédito pessoa física para aquisição de veículos, incluindo leasing, as previsões são de uma expansão de 15,3% em 2012 e de 14,7% em 2013.

Para pessoas jurídicas, o crédito com recursos livres deverá aumentar 15,3% neste ano. Para 2013, a previsão é de crescimento de 14,9%. No que diz respeito à taxa de inadimplência – atrasos acima de 90 dias -, a previsão dos bancos para este ano é de 5,3% e para o ano que vem, de 5,1%. Febraban;