ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Creditas aposta em aprovação de crédito em até 2 minutos para acelerar venda de veículos

Fintech amplia atuação no financiamento automotivo com processo digital e automatizado que promete reduzir a perda de vendas nas concessionárias

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 15h15
Concessionária de automóveis em São Paulo
Concessionária de automóveis em São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Creditas aposta em aprovação de crédito em até 2 minutos para acelerar venda de veículos Priorize VEJA no Google

Em um mercado cada vez mais competitivo, no qual a velocidade da aprovação de crédito pode ser decisiva para o fechamento de uma venda, a Creditas tem apostado na automação para acelerar o financiamento de veículos. A fintech afirma que atualmente consegue entregar respostas de aprovação em menos de dois minutos em 80% das solicitações realizadas por seus parceiros comerciais.

A iniciativa faz parte da estratégia de expansão da empresa no segmento automotivo e busca resolver um dos principais desafios enfrentados por concessionárias e lojistas: a demora na análise de crédito, que muitas vezes leva clientes a desistirem da compra antes da conclusão do processo.

Segundo a Creditas, o fluxo foi desenhado para ser totalmente digital. O procedimento começa com a consulta do CPF do comprador e o preenchimento dos dados do veículo. A partir daí, a plataforma realiza automaticamente a análise cadastral, de crédito e das informações do automóvel. Nos casos que não exigem documentação complementar, a maioria das propostas recebe uma resposta em até 30 segundos. “Hoje, velocidade também é conversão. O vendedor precisa saber rapidamente se aquele cliente conseguirá seguir com o financiamento para evitar perda de venda no balcão. Por isso, nosso foco é reduzir fricção no processo comercial e transformar o crédito em uma ferramenta que ajude efetivamente a loja a vender mais”, afirma Carlos Domingues, diretor de Financiamento de Veículos da Creditas.

Continua após a publicidade

Além da agilidade operacional, a companhia também vem investindo em programas de incentivo voltados aos parceiros comerciais. O modelo inclui premiações para lojistas e vendedores, que podem acumular pontos e trocá-los por produtos, serviços ou até valores em Pix.

Siga

A fintech afirma ainda que a automação permite priorizar propostas com maior potencial de aprovação, ajudando as lojas a direcionarem seus esforços para negociações com maiores chances de sucesso e reduzindo o tempo gasto em processos com baixa probabilidade de conversão.

Continua após a publicidade

O movimento acompanha o crescimento da operação da Creditas no financiamento automotivo. De acordo com a empresa, a modalidade registrou expansão de 107% em 2025 na comparação com o ano anterior, ampliando sua presença entre os mais de 3.100 lojistas parceiros que compõem sua base de atuação.

Com a digitalização dos processos e o uso crescente de inteligência de dados, a tendência é que o mercado de financiamento de veículos continue buscando soluções capazes de reduzir etapas burocráticas e tornar a experiência de compra mais rápida para consumidores e vendedores.

Publicidade
TAGS:
crédito
Economia
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).