Creditas aposta em aprovação de crédito em até 2 minutos para acelerar venda de veículos

Em um mercado cada vez mais competitivo, no qual a velocidade da aprovação de crédito pode ser decisiva para o fechamento de uma venda, a Creditas tem apostado na automação para acelerar o financiamento de veículos. A fintech afirma que atualmente consegue entregar respostas de aprovação em menos de dois minutos em 80% das solicitações realizadas por seus parceiros comerciais.

A iniciativa faz parte da estratégia de expansão da empresa no segmento automotivo e busca resolver um dos principais desafios enfrentados por concessionárias e lojistas: a demora na análise de crédito, que muitas vezes leva clientes a desistirem da compra antes da conclusão do processo.

Segundo a Creditas, o fluxo foi desenhado para ser totalmente digital. O procedimento começa com a consulta do CPF do comprador e o preenchimento dos dados do veículo. A partir daí, a plataforma realiza automaticamente a análise cadastral, de crédito e das informações do automóvel. Nos casos que não exigem documentação complementar, a maioria das propostas recebe uma resposta em até 30 segundos. “Hoje, velocidade também é conversão. O vendedor precisa saber rapidamente se aquele cliente conseguirá seguir com o financiamento para evitar perda de venda no balcão. Por isso, nosso foco é reduzir fricção no processo comercial e transformar o crédito em uma ferramenta que ajude efetivamente a loja a vender mais”, afirma Carlos Domingues, diretor de Financiamento de Veículos da Creditas.

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Além da agilidade operacional, a companhia também vem investindo em programas de incentivo voltados aos parceiros comerciais. O modelo inclui premiações para lojistas e vendedores, que podem acumular pontos e trocá-los por produtos, serviços ou até valores em Pix.

A fintech afirma ainda que a automação permite priorizar propostas com maior potencial de aprovação, ajudando as lojas a direcionarem seus esforços para negociações com maiores chances de sucesso e reduzindo o tempo gasto em processos com baixa probabilidade de conversão.

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O movimento acompanha o crescimento da operação da Creditas no financiamento automotivo. De acordo com a empresa, a modalidade registrou expansão de 107% em 2025 na comparação com o ano anterior, ampliando sua presença entre os mais de 3.100 lojistas parceiros que compõem sua base de atuação.

Com a digitalização dos processos e o uso crescente de inteligência de dados, a tendência é que o mercado de financiamento de veículos continue buscando soluções capazes de reduzir etapas burocráticas e tornar a experiência de compra mais rápida para consumidores e vendedores.