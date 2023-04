CPMI deve atravancar pauta econômica no Congresso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, bem que gostaria que não houvesse efeito, mas a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito sobre os atos do dia 8 de janeiro deve, sim, atravancar a pauta econômica do Governo no Congresso, a começar pela aprovação do novo arcabouço fiscal. “Acho que não [teremos dificuldades extras], porque foi tão claro o que aconteceu no dia 8 de janeiro do ponto de vista da tentativa de se criar um ambiente de ruptura institucional”, disse o ministro, em entrevista nesta semana. “A má fé está do lado dos derrotados. Isso vai ficar muito transparente”, completou.

A expectativa é que o colegiado seja instalado nesta quarta-feira, 26, com 32 integrantes: 16 senadores e 16 deputados. As vagas serão ocupadas de forma proporcional ao tamanho dos blocos partidários.

Um ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara acredita que, com o avanço das investigações, o bloco de deputados comandados pelo presidente Arthur Lira (PP-AL) irá para cima do Governo atrás de cargos. “A incerteza gerada pela CPMI afasta investidores”, disse à Veja.

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também afirmou, nesta segunda-feira, 24, que a instalação do colegiado não deve atrapalhar a pauta econômica. “Na nossa opinião, esse é um debate político dentro do Congresso, mas ele não vai atrapalhar o calendário de votação do marco fiscal. No dia 10 de maio, deve ser apresentado o relatório do marco fiscal na Câmara e, no dia 19, o [relatório] da [primeira fase da] reforma tributária. São dois temas econômicos centrais para o governo que continuam com o calendário mantido e bom andamento na Câmara e no Senado”, disse Padilha após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em Brasília, a máxima é que se sabe como uma investigação começa, mas não como termina. “Podem surgir fatos imprevistos que podem gerar uma certa dificuldade de tramitação de certas matérias”, afirmou o cientista político Eduardo Jose Grin.

O governo não tem uma base muito sólida e muitos parlamentares que estiveram com Jair Bolsonaro, como União Brasil, agora marcham com Lula, de forma frágil. “Isso pode gerar dificuldades de apoio ao governo e dificuldade de aprovação ou barganha sobre a âncora fiscal”, disse Grin. “Têm muitos parlamentares do União Brasil que foram negligentes com o que Bolsonaro fez e que, em tese, deveriam ser base de apoio ao governo Lula, por terem três ministérios, mas alguns podem ficar mais sensíveis”, prosseguiu. “Por essas questões vai ser muito difícil ter total isenção entre CPMI e agendas prioritárias”, completou.

