Cotado para a Fazenda, Trabuco viaja a Brasília para reunião com Lula
Nome do presidente do conselho de administração do Bradesco deixa mercado otimista com rumos de Lula 4
O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, está em Brasília para se reunir novamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trabuco encontrou-se pela primeira vez com o presidente na segunda-feira 23, levantando rumores de que o banqueiro foi convidado a comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato de Lula.
A notícia de que Trabuco é cotado para o cargo animou o mercado financeiro nesta semana. O Ibovespa, principal índice da B3, passou os últimos dias em alta e nesta quinta-feira, 26, caminha para encerrar o dia com um salto de 6%, refletindo as apostas dos investidores de que o chefe do Bradesco aceitará o convite.
Mais informações em instantes.