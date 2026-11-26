O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, está em Brasília para se reunir novamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trabuco encontrou-se pela primeira vez com o presidente na segunda-feira 23, levantando rumores de que o banqueiro foi convidado a comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato de Lula.

A notícia de que Trabuco é cotado para o cargo animou o mercado financeiro nesta semana. O Ibovespa, principal índice da B3, passou os últimos dias em alta e nesta quinta-feira, 26, caminha para encerrar o dia com um salto de 6%, refletindo as apostas dos investidores de que o chefe do Bradesco aceitará o convite.

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