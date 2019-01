Corretora cria reality show sobre o mercado financeiro

Um novo reality show vai testar a capacidade dos participantes de operar na bolsa de valores. A atração chama-se Money Master e foi idealizada pela Ativa Investimentos. O programa estreia em fevereiro no canal da corretora no YouTube.

A competição se dá entre seis equipes, cada uma formada por um trader (negociador) e um estagiário. Os episódios serão gravados durante oito horas de um pregão e, após edição, transmitidos às 20 horas no canal da corretora, de 4 a 8 de fevereiro.

As duplas iniciam o dia com 50.000 reais e quem rentabilizar menos é eliminado ao fim de cada fechamento da bolsa. Na grande final, o saldo zera e as equipes voltam aos 50.000 reais originais.

De acordo com Rebeca Nevares, sócia e gerente comercial da Ativa Investimentos, o foco do programa é a educação financeira. “Todos querem aprender sobre a bolsa, porque ela está bem. O reality leva as pessoas a entenderem na prática o dia a dia do mercado.”

Segundo ela, que também vai apresentar a atração, “a intenção é que o trader fale para o público que entende de mercado e o estagiário para o que não entende, fazendo as perguntas que quem está assistindo faria”.

Além disso, a atração contará com três desafios por dia. A ideia é que eles evitem que a disputa fique monótona. As duplas que cumprirem, vão ganhar uma pontuação extra.

Até esta quinta, 10, o programa já tinha 203 inscritos, sendo 135 traders e 68 estagiários. A ideia para a atração surgiu da própria Rebeca, que já havia participado de algo parecido, o Traders, idealizado pelo ex-Canal Ideal, em 2008. “Eu levei essa ideia para reunião e passamos o ano passado a desenvolvendo”, relata.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas pelo site da corretora até 15 de janeiro. Os traders precisam preencher um formulário e gravar um vídeo de 5 minutos respondendo à pergunta: “Por que você deve ser escolhido para o Money Master?”.

Já para os estagiários, o processo é mais complexo, já que a premiação para o ganhador é uma vaga de estágio na Ativa. O trader vencedor ganha uma viagem de uma semana para Nova York, com direito a um acompanhante, um ano de gratuidade no pacote de corretagem da corretora e seis meses de plataforma profissional para trader, a ProfitChart Pro.

Para participar é preciso ter conta aberta na Ativa e, para os estagiários, estar cursando economia, administração ou engenharia de produção. Qualquer pessoa pode ser trader, desde que conheça o mercado financeiro.