Correios passam a oferecer serviços digitais em meio à pandemia

Para desafogar as filas nas agências e trazer mais comodidade aos consumidores em meio à pandemia do coronavírus, os Correios vão lançar três serviços digitais que podem ser solicitados pelo site ou pelo aplicativo. Será possível pequenas e médias empresas postarem cartas sem a necessidade de ir a uma agência, e os consumidores poderão acessar a versão digital de suas contas, boletos e faturas. Haverá também informações sobre o recebimento de objetos em tempo real. Os serviços, que estarão disponíveis a partir do próximo dia 20, já estavam em desenvolvimento, mas o processo de lançamento foi acelerado para suprir a necessidade das pessoas e das empresas em meio à pandemia da Covid-19.

“Em tempos difíceis como o que vivemos agora, a oferta de soluções digitais é ainda mais importante para a sociedade. Como agente de integração nacional, é dever dos Correios servir à população com agilidade e segurança, facilitando tarefas e trazendo maior conveniência ao cidadão”, afirma o presidente dos Correios, Floriano Peixoto. Os novos serviços estarão disponíveis no site e no aplicativo dos Correios, primeiramente, para celulares Android e, em breve, para iOS.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

Segundo Peixoto, os serviços da companhia estão sendo prestados normalmente nessa época de isolamento devido ao coronavírus. Há alta demanda nos Correios porque diversos comerciantes recorrem ao e-commerce como forma de continuar suas atividades. “As operações e a rede de atendimento estão atuando em conformidade com as recomendações do Ministério da Saúde, obedecendo medidas preventivas para garantir a segurança de empregados e clientes.” A empresa ainda não tem disponível um balanço sobre a demanda desde a instalação da Covid-19 no país.

Confira como vai funcionar cada um dos novos serviços:

Entrega Digital: empresas, bancos, instituições públicas e privadas que precisam enviar boletos, contas, extratos, faturas, notificações (e que já façam isso fisicamente pelos Correios), poderão também disponibilizar aos clientes esses comunicados no formato digital, de forma gratuita. Por meio da nova funcionalidade “Minhas Mensagens”, no aplicativo dos Correios, o usuário poderá acessar o espelho digital do que recebe fisicamente na caixa de correio de sua residência.

Continua após a publicidade

e-Carta Fácil: já disponível para grandes empresas, agora as pequenas e médias também poderão realizar a postagem de cartas comerciais sem a necessidade de ir a uma agência, podendo fazer a captação dos dados da mensagem por meio do site dos Correios. Pelo mesmo custo de uma e-Carta, a postagem é realizada pela internet e impressa nos centros de digitalização e impressão dos Correios. Além de reduzir o prazo de distribuição, o serviço traz a vantagem de poder ser postado 24 horas por dia.

Aviso de Recebimento Eletrônico: é possível consultar na página de rastreamento no site dos Correios a foto da etiqueta que confirma o recebimento do objeto, imediatamente após a entrega. O serviço elimina a necessidade da lista física, uma vez que os dados passam a ser gravados em uma plataforma digital certificada. Consequentemente, a solução também reduz custos operacionais, gastos com armazenamento e recuperação de dados. O documento poderá ser utilizado para comprovações jurídicas, necessidades legais, entre outros.