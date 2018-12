Correios passam a emitir carteira de trabalho em SP

Duas agências dos Correios passarão a emitir carteira de trabalho. São as agências de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e de Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

O projeto-piloto nessas duas cidades começou nesta segunda-feira, 3. Após a conclusão dessa etapa de testes, será avaliada a possibilidade de expansão do serviço para todo o Brasil.

A expectativa é que as duas agências dos Correios consigam emitir até 530 carteiras por mês.

Para solicitar a carteira de trabalho nas agências é necessário comparecer ao local das 9h às 17h, com os seguintes documentos: