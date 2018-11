Correios lançam campanha de adoção de cartinhas para o Papai Noel

Os Correios lançam nesta segunda-feira a 29ª edição da campanha de adoção de cartinhas para o Papai Noel. Somente nos últimos três anos, foram 2,6 milhões de cartas.

A campanha consiste na ‘adoção’ de uma dessas correspondências pela população. Além das cartas das crianças da sociedade, a campanha recebe correspondências de estudantes das escolas da rede pública, de creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos.

As cartas são lidas e selecionadas, mas não são enviadas para a casa dos padrinhos. Elas ficam disponíveis na casa do Papai Noel dos Correios ou outras unidades da empresa (locais serão divulgados na segunda-feira).

Também é possível fazer o apadrinhamento on-line e selecionar o pedido de uma criança. Nesse caso, a entrega do presente pelo padrinho deve ser feita no ponto de entrega indicado.Pelas regras da campanha, não é permitido que os padrinhos façam a entrega direta dos presentes. Por isso, o endereço da criança não é informado. Os padrinhos devem levar os presentes até um dos pontos de entrega dos Correios, que ficam responsáveis pela distribuição.

Neste ano, será possível adotar cartinhas nas cidades de Belém, Cuiabá, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo.

A campanha Papai Noel dos Correios nasceu de uma iniciativa dos funcionários dos Correios, que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartas escritas por crianças para o Papai Noel – muitas não tinham sequer endereço do destinatário. Sensibilizados, os funcionários resolveram adotar eles mesmos as cartinhas e enviar presentes. Com o passar do tempo, a ação cresceu e se transformou em um projeto corporativo.