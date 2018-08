Correios cobrarão R$ 15 de todas as encomendas do exterior

Os Correios começaram a cobrar na segunda-feira, 28, uma taxa de 15 reais de todas as encomendas internacionais que chegarem ao Brasil pela empresa. Antes, o serviço de despacho postal era cobrado somente de objetos tributados pela Receita Federal.

Segundo a estatal, a criação da tarifa foi necessária para cobrir o aumento das importações e garantir o padrão do serviço. A nova taxa vai cobrir o serviço de despacho, que engloba todas atividades relacionadas ao tratamento da encomenda, como o recebimento dos objetos, inspeção por raio-X e disponibilização de informações ao importador para liberação do objeto via internet.

Ainda segundo os Correios, os destinatários que estiverem aguardando encomendas do exterior devem acessar um link e realizar o pagamento do despacho postal por boleto ou cartão de crédito. O prazo de entrega do objeto passa a ser contado a partir da data de confirmação da transação.

Veja vídeo dos Correios sobre o assunto: