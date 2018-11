Correios anunciam reajuste de 5,99% nas tarifas postais

Os Correios anunciaram nesta sexta-feira 9 um reajuste de 5,99% nas tarifas de serviços postais prestados com exclusividade pela estatal.

Antes, para enviar uma carta comercial de até 20 gramas, o consumidor pagava 1,85 reais. Com a atualização de preços, o valor passa para 1,95 reais. Já a carta não comercial ficará cinco centavos mais cara: de 1,25 reais para 1,30 reais.

As novas tarifas não se aplicam aos segmentos de encomendas e marketing, como o Sedex e PAC, que sofreram um reajuste médio de 29% em março deste ano. As novas tarifas causaram revolta entre consumidores e e-commerces que temiam a elevação no valor do frete.

Meses depois, em agosto, a estatal se envolveu em outra confusão ao elevar o preço do despacho postal, serviço cobrado de todas as encomendas internacionais. A tarifa passou a ser de 15 reais, prejudicando a compra de consumidores que optam por sites que vendem produtos chineses – conhecidos pelo preço baixo.

Segundo os Correios, o reajuste desta sexta-feira considerou a inflação acumulada entre fevereiro de 2017 e setembro de 2018, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA). É possível acessar a tabela completa de preços no site do governo.