Correios acumulam prejuízo recorde e dependem de novos socorros do governo

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Os Correios brasileiros enfrentam uma crise financeira profunda, com prejuízos bilionários e queda na receita de cartas. A estatal, que teve a privatização travada, depende agora de injeções de recursos do governo para tentar se reerguer diante de um mercado logístico cada vez mais competitivo e tecnologicamente avançado.

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Como no resto do mundo, os Correios brasileiros também vivem a sua própria crise existencial, numa mistura de quedas estruturais da receita com frouxidões operacionais que poderiam ser apertadas. Em 2025, a estatal, que faturou 16,7 bilhões de reais, registrou o seu quinto ano consecutivo de prejuízo, com um resultado negativo recorde de 8,4 bilhões de reais. Em 2026, pouca coisa mudou: só nos seis meses até junho, o prejuízo acumulado já somava 5,5 bilhões de reais. O negócio de cartas também minguou. De 2019 a 2025, a receita com elas caiu quase pela metade, de 9,1 bilhões para 4,8 bilhões de reais. “Em menos de dez anos, o mercado deixou de ter um ator dominante e passou a ter dezenas, e os Correios ficaram para trás tecnologicamente”, avalia Pedro Moreira, presidente da Associação Brasileira de Logística.

A companhia chegou até a ter a privatização aprovada na gestão de Jair Bolsonaro, mas o processo emperrou e acabou sustado quando o sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou ao Planalto, em 2023. Sem melhoria nos resultados, uma série de socorros viria depois. Em 2025, o Tesouro Nacional empenhou garantias próprias para que os Correios pudessem tomar um empréstimo de 12 bilhões de reais com os bancos e, em agosto deste ano, o governo anunciou que vai injetar mais 6 bilhões de reais diretamente no caixa da empresa.

Publicado em VEJA, outubro de 2026, edição VEJA Negócios nº 31