ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Correios acumulam prejuízo recorde e dependem de novos socorros do governo

Após cinco anos de perdas, os Correios somam novo prejuízo de 5 bilhões de reais

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 06h00
Dois homens uniformizados, um de boné azul, organizam pacotes e correspondências em prateleiras de um centro de distribuição. Um deles usa um smartphone para registrar informações, enquanto o outro manuseia itens nas divisórias.
Carteiros: a estatal brasileira terá ajuda de 6 bilhões de reais do Tesouro (Joédson Alves/Agência Brasil/.)
Continua após publicidade
Correios acumulam prejuízo recorde e dependem de novos socorros do governo Priorize VEJA no Google

Como no resto do mundo, os Correios brasileiros também vivem a sua própria crise existencial, numa mistura de quedas estruturais da receita com frouxidões operacionais que poderiam ser apertadas. Em 2025, a estatal, que faturou 16,7 bilhões de reais, registrou o seu quinto ano consecutivo de prejuízo, com um resultado negativo recorde de 8,4 bilhões de reais. Em 2026, pouca coisa mudou: só nos seis meses até junho, o prejuízo acumulado já somava 5,5 bilhões de reais. O negócio de cartas também minguou. De 2019 a 2025, a receita com elas caiu quase pela metade, de 9,1 bilhões para 4,8 bilhões de reais. “Em menos de dez anos, o mercado deixou de ter um ator dominante e passou a ter dezenas, e os Correios ficaram para trás tecnologicamente”, avalia Pedro Moreira, presidente da Associação Brasileira de Logística.

A companhia chegou até a ter a privatização aprovada na gestão de Jair Bolsonaro, mas o processo emperrou e acabou sustado quando o sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou ao Planalto, em 2023. Sem melhoria nos resultados, uma série de socorros viria depois. Em 2025, o Tesouro Nacional empenhou garantias próprias para que os Correios pudessem tomar um empréstimo de 12 bilhões de reais com os bancos e, em agosto deste ano, o governo anunciou que vai injetar mais 6 bilhões de reais diretamente no caixa da empresa.

Publicado em VEJA, outubro de 2026, edição VEJA Negócios nº 31

Siga
Publicidade
TAGS:
Correios
Negócios
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).