Correção de anomalia: como o mercado recebeu alteração em meta de inflação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na quinta-feira, 29, que o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu alterar o modo de aferição da meta de juros, em sistema contínuo, não mais de ano-calendário, como é vigente desde 1999. Isto é, a meta considerará um horizonte relevante, que deverá ser de 12 a 24 meses. A notícia pegou o mercado de bom humor. Nesta manhã, a Bolsa opera em leve alta, repercutindo a alteração.

“Era uma anomalia o sistema de metas utilizar o ano calendário, tanto que, praticamente todo ano, a partir de abril, o BC já abandonava o ano corrente e focava na meta de inflação do ano seguinte”, diz Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura.

No modelo atual, o Banco Central persegue o cumprimento da meta de janeiro a janeiro do ano vigente. Agora, ele olhará para os 12 meses imediatamente anteriores e os 12 próximos. Em maio, por exemplo, a inflação acumulada está em 3,94%, abaixo dos 5,02% projetados até o fim do ano. Ou seja, essa alteração dá maior flexibilidade a autoridade monetária tomar decisões de juros sobre a perseguição da meta sem precisar de ajustes bruscos na taxa de juros. A mudança alinha o sistema de metas às boas práticas globais. “O horizonte de 24 meses pode ser considerado um pouco longo pelo mercado, mas, a curto prazo, não antecipo grandes consequências práticas. Acho que os investidores devem se sentir mais confortáveis com o cenário de juros local”, completa Borsoi.

Siga