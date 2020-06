Coronavírus: Setor de serviços registra queda histórica em abril

O tombo causado pelo coronavírus na economia brasileira durante o período de escalada de casos e distanciamento social mais rígido também foi sentido no setor de serviços, o mais importante do PIB. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira, 17, os serviços recuaram 11,7% em abril, na comparação com março, quando a queda foi de 6,7%, recorde até então. Esse é o terceiro recuo consecutivo e o mais intenso da série histórica, iniciada em janeiro de 2011. Na comparação com abril de 2019, o recuo foi de 17,1%, também a queda inter anual mais intensa da série histórica.

De acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, em fevereiro o setor já apresentava queda, mas de caráter conjuntural. Em março e abril, se percebem os efeitos da pandemia. Em abril, todas as cinco atividades investigadas tiveram quedas recordes, com destaque para transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, que recuou 17,8%, e serviços prestados às famílias, com tombo de -44,1%. Nas outras atividades, as retrações foram de 8,6% em serviços profissionais, administrativos e complementares, 3,6% em informação e comunicação e 7,4% em outros serviços. O pesquisador ressalta que, enquanto março teve apenas os últimos dez dias com paralisação nos estabelecimentos considerados não-essenciais, em abril, foram 30 dias de paralisação, explicando a magnitude de queda mais intensa no mês.

Segundo Lobo, a perda de receita em hotéis e restaurantes se aprofundou no mês de abril, mas, apesar de a queda nos serviços prestados às famílias ter apresentado maior magnitude, foi o setor de transportes que mais impactou negativamente em abril, devido ao seu peso na pesquisa. “O setor de transporte já havia caído em março e teve sua queda intensificada em abril. Além da perda das receitas no transporte aéreo de passageiros e no transporte rodoviário coletivo de passageiros, se observaram quedas no transporte rodoviário de carga, operação de aeroportos, concessionárias de rodovias e metroferroviário de passageiros”, explica.