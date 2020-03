Coronavírus: pagamento do FGTS de doméstica também pode ser adiado

A medida do governo federal que permite que empregadores adiem o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) também vale para os recolhimentos de empregados domésticos. A autorização está em uma circular publicada pela Caixa Econômica Federal, publicada nesta terça-feira, 31, no Diário Oficial da União.

Patrões podem adiar o pagamento das parcelas de março, maio e junho e pagá-las em até seis vezes entre os meses de julho e dezembro. A flexibilização é uma das medidas do governo para apoiar empregadores afetados pela queda do faturamento em meio a pandemia do novo coronavírus. Por lei, empregadores devem recolher o equivalente a 8% do salário do trabalhador em uma conta vinculada na Caixa.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Para se beneficiar do adiamento e não precisar pagar multa não é necessária adesão prévia, mas é preciso seguir alguns procedimentos. O empregador segue obrigado a declarar as informações no eSocial até o dia 7 de cada mês e a emitir a guia de recolhimento. Caso não o faça, tem até o dia 20 de junho para fazer essa declaração.

Continua após a publicidade