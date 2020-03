Coronavírus: IBGE adia Censo e suspende coleta presencial de dados do IPCA

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou nesta quarta-feira, 18, que irá adiar a realização do Censo Demográfico para 2021. A coleta presencial de dados para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), que mostra a evolução da taxa de desemprego e dos índices de inflação (IPCA, IPCA-15, IPCA-E e INPC). As mudanças ocorrem após orientações do Ministério da Saúde para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Para continuar com as coletas dos indicadores econômicos, o IBGE afirma que estuda alternativas para a realização da pesquisa. “Toda e qualquer opção ou possibilidade será antes testada e validada para assegurar os padrões de qualidade e excelência do corpo técnico do instituto, buscando preservar a série histórica dos dados”, afirmou a instituição em nota.