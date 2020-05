Coronavírus faz IPCA registrar deflação em abril pela 1ª vez na história

A paralisia da economia com a queda da demanda como consequência do novo coronavírus fez o Brasil registrar deflação em abril. É a primeira vez em 25 anos, desde que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, a inflação oficial do país) é medido, que o mês registra variação de preços negativa. O comportamento descendente da inflação neste mês foi puxado, principalmente, pela retração nos preços dos combustíveis. Com a derrocada dos preços do petróleo, a gasolina recuou 9,31% no período e etanol 13,51%. A queda, entretanto, atingiu quase todos os grupos. A deflação no mês só não foi mais severa porque o preço dos alimentos subiu 1,79%, com pressão na alimentação dentro de casa. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A deflação acontece quando os preços de produtos e serviços caem em um determinado período. É um movimento contrário ao da inflação, quando os preços sobem. Uma das principais causas da deflação prolongada é a economia em crise, quando os consumidores compram menos e forçam as empresas a reduzirem preços. O comportamento de inflação baixa foi uma das razões que fizeram com que o Comitê de Política Monetária (Copom) fizesse um novo corte na taxa básica de juros, a Selic, como forma de estímulo monetário. O corte de 0,75 ponto porcentual. No acumulado deste ano, o IPCA registra alta de 0,22%, e, em 12 meses, a variação foi de 2,40%, abaixo dos 3,30% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. A meta de inflação perseguida pelo governo para este ano é de 4%.

Além de ser a primeira vez desde que se iniciou a série histórica do IPCA que o índice é negativo para a abril, o resultado é a menor variação mensal desde agosto de 1998, quando a queda chegou a -0,51%, informou o IBGE. O tombo mostra a dramática crise causada pela queda da demanda trazida pelo coronavírus. Com restrições de deslocamento e menos dinheiro, os brasileiros estão comprando menos, e isso empurra os preços para baixo.