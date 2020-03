Coronavírus: Exportações e importações chinesas têm queda expressiva

As exportações da China despencaram nos primeiros dois meses do ano e as importações desaceleraram. Os péssimos resultados registrados no primeiro bimestre compreende a crise de saúde provocada pelo surto de coronavírus, o que causou grandes interrupções nas operações comerciais, cadeias de suprimentos globais e atividade econômica. Os embarques para o exterior caíram 17,2% em janeiro e fevereiro em relação ao mesmo período do ano passado, mostram dados alfandegários divulgados neste sábado, 7. Trata-se da queda mais acentuada desde fevereiro de 2019.

O relatório comercial desanimador provavelmente reforçará os temores de que o crescimento econômico da China tenha caído pela metade no primeiro trimestre, o nível mais fraco desde 1990, devido à epidemia e às severas medidas de contenção do governo que atingiram a produção industrial e afetaram a demanda.

As importações caíram 4% em relação ao ano anterior, mas foram melhores do que as expectativas do mercado, de uma queda de 15%. Elas haviam aumentado 16,5% em dezembro, impulsionadas em parte por um acordo comercial preliminar com os EUA. A China registrou um déficit comercial de 7 bilhões de dólares no período, ante um superávit esperado de 24,6 bilhões, segundo projeções anteriores.

A atividades industriais contraíram no ritmo mais rápido de todos os meses de fevereiro, ainda pior do que durante a crise financeira global, mostrou um indicador oficial de manufatura no fim de semana passado, devido a uma forte queda nos pedidos. A epidemia matou mais de 3.000 e infectou mais de 80.000 pessoas na China. Embora o número de novas infecções na China esteja caindo e os governos locais estejam relaxando lentamente as medidas de emergência, analistas dizem que muitas empresas estão demorando mais para reabrir do que o esperado e podem não voltar à produção normal até abril.

Esses atrasos ameaçam provocar um impacto ainda mais longo e mais custoso nas economias dos principais parceiros comerciais da China, muitos dos quais dependem fortemente de peças e componentes fabricados na China.