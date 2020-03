Relembre motivos dos outros cinco ‘circuit breakers’ da bolsa brasileira

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, parou de operar na manhã desta segunda-feira, 9, devido a um tombo histórico. Às 10h31, bateu os 10,02% de queda, parando os negócios por meia hora. O mecanismo é chamado de circuit breaker. Ele é uma ferramenta de segurança utilizada para interromper todas as operações da B3, disparada quando ocorrem fortes quedas atípicas nos preços das ações.

O temor com o avanço do coronavírus no mundo e seu impacto nas economias globais, além da guerra do petróleo, foram o sexto evento a gerar circuit breaker na bolsa brasileira. O primeiro foi a crise asiática em 1997, depois a crise russa em 1998, seguida pelo câmbio flutuante em 1999. Mais recentemente, ocorreu a crise do subprime nos Estados Unidos em 2008 e o vazamento de diálogos entre o empresário Joesley Batista e o então presidente Michel Temer em 2017.

Ao todo, o mecanismo entrou em ação outras dezessete vezes. Até antes do coronavírus, apenas o evento de 2017 gerou uma única interrupção. Todos os demais tiveram mais de um circuit breaker, mostrando que, quando ele acontece, o mercado financeiro fica vulnerável por algum tempo. A maior inquietação ocorreu na crise financeira de 2008, quando o mecanismo foi acionado seis vezes no Brasil. Na crise russa, em 1998, foram cinco vezes, enquanto, em 1997, três situações ocorreram. Na desvalorização do real em 1999, foram duas.

A interrupção de todas as operações serve para proteger e amortecer a oscilação excessiva no mercado. Com esta pausa, é esperado que ocorra um balanceamento entre a compra e a venda de ativos, evitando uma nova queda, ainda mais brusca. Pelas regras, se o Ibovespa apresentar uma queda de mais de 10% sobre o índice de fechamento do pregão anterior, o circuit breaker é acionado e todas as atividades são interrompidas por 30 minutos. Se na reabertura, o índice continuar caindo e atingir desvalorização acumulada de 15%, ocorrerá uma nova interrupção nas negociações, neste caso por uma hora. E, se no retorno, o tombo atingir 20% em relação ao fechamento anterior, a B3 determina o período de suspensão da negociação.

Vale lembrar que o acionamento desses estágios não pode ocorrer nos 30 minutos finais da sessão de negociação do dia. Se a interrupção da negociação ocorrer na última hora da sessão, o horário de encerramento será prorrogado por, no máximo, 30 minutos para reabertura e negociação ininterrupta dos ativos.