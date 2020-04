Coronavírus: 70% dos brasileiros tiveram sua renda impactada, diz pesquisa

Impactos na renda são uma das sequelas deixadas pela crise causada pela pandemia de coronavírus. Com as medidas de isolamento social recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), imposta pelos estados e municípios, os efeitos começam a ser sentidos pelos brasileiros e afetam os padrões de consumo. Segundo um levantamento feito pelo Google na última semana de março, quando decretos para o fechamento de comércio e serviços não essenciais já estavam em vigor, 70% dos entrevistados disseram ter tido algum grau de diminuição de renda, o que afetou também no consumo.

De acordo com o estudo, 30% diminuiu o consumo de um dos itens mais básicos: a comida, em detrimento a queda dos rendimentos.

Segundo o levantamento feito com 1.500 internautas, a queda nos padrões de consumo aconteceu porque 70% dos entrevistados sentiu algum impacto na renda, seja de menor ou maior escala. Com isso, 45% afirmaram reduzir o consumo de supérfluos (reflexo visto nas vendas da Páscoa, por exemplo, que afundaram) e planos que exigem mais investimento financeiro também saíram do radar. 26% desistiram de comprar celular e 31% que pretendiam comprar carro abandonaram seus planos.

O levantamento destaca ainda que muitos tiveram seus rendimentos reduzidos e 39% dos entrevistados estão compartilhando sua renda de alguma maneira com uma ou mais pessoas. Entre os entrevistados das classes D e E, esse número sobe para 45%.