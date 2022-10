Copom mantém taxa básica de juros em 13,75%

Atualizado em 26 out 2022, 19h12 - Publicado em 26 out 2022, 18h38

O Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou nesta quarta-feira, 26, a manutenção da taxa básica de juros, a Selic em 13,75%, em linha com a expectativa da grande maioria do mercado. Esta é a segunda reunião consecutiva em que o comitê decide pela manutenção da taxa, que está em patamar elevado, o mais alto desde 2016. O ciclo contracionista do BC começou em 2021, quando a taxa estava em 2% ao ano.

No comunicado com a a decisão, o Copom não deixa pistas sobre quando deve começar o afrouxamento da política monetária, algo que era muito esperado pelo mercado. “O Comitê se manterá vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. O Comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas”, diz o colegiado.

“O Banco Central entende que ainda deve permanecer com o prolongamento da taxa num patamar mais elevado. Não especifica quanto, mas deixa a dúvida se também não será necessário possíveis ajustes futuros na taxa”, analisa Ariane Benedito, economista especialista em mercado de capitais.

A decisão pela manutenção da Selic sinaliza as preocupações do Banco Central com os riscos internos e externos para a inflação, que mostra tendência de desaceleração após passar meses no patamar de dois dígitos. No acumulado de 12 meses até setembro, a inflação está em 7,17%. Segundo estimativas do mercado financeiro, o IPCA deve encerrar o ano em 5,6%, acima do teto da meta do Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 5%. Apesar da desaceleração, que reflete tanto os efeitos do ciclo contracionista do BC como também a política do governo de redução de impostos sobre combustíveis, o comitê vê riscos inflacionários e por isso decidiu pela manutenção. A autoridade monetária avalia que ainda há muita incerteza no cenário de energia na Europa, na dinâmica de setores mais sensíveis a juros nos Estados Unidos e nas perspectivas de crescimento mais gradual na China. ” O Comitê avalia que a conjuntura, ainda particularmente incerta e volátil, requer serenidade na avaliação dos riscos”, afirma o colegiado em nota.

Além disso, a intensificação da ofensiva russa na guerra da Ucrânia adiciona mais riscos para o cenário econômico global, exigindo cautela dos bancos centrais. Por aqui, os fatores de risco da inflação são a incerteza de uma política fiscal para 2023. Tanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) como seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não demonstram simpatia pela manutenção do teto de gastos e não há clareza sobre a âncora fiscal para um novo mandato — algo inversamente proporcional ao apetite por aumento de gastos demostrados em ambas campanhas. “O risco de “efeito rebote” dos impostos “represados” em 2022, em especial nos combustíveis, fazerem pressão sobre os preços no começo de 2023, o que poderia obrigar o Comitê a ter uma postura mais forte caso já cortasse agora, e pela preservação dos fundamentos estabelecidos desde a última reunião, se mostrou o mais prudente manter a taxa básica de juros, e seguir acompanhando a trajetória da inflação”, afirma Idean Alves, sócio e chefe da mesa de operações da Ação Brasil.

