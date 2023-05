Copom mantém Selic em 13,75% pela sexta reunião consecutiva

O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, decidiu pela manutenção da Selic em 13,75% ao ano, pela sexta vez consecutiva. A decisão desta quarta-feira, 3, veio em linha com as expectativas de economistas do mercado financeiro, que apostavam majoritariamente na manutenção da taxa, que tem o maior patamar desde 2016.

“Considerando a incerteza ao redor de seus cenários, o Comitê segue vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. O Comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas”, afirma o colegiado, sem indicar um horizonte para o corte dos juros. Em outro ponto do comunicado, o Copom volta a afirmar que “não hesitará em retomar o ciclo de ajuste” — isto é, alta dos juros — apesar de ver como “menos provável” que o processo de desinflação não transcorra como o esperado.

A Selic está em 13,75% desde agosto de 2022, após altas sucessivas nos juros em resposta às pressões inflacionárias. O mercado projeta queda até o fim do ano, para o patamar de 12,50%, segundo a última publicação do Boletim Focus.

No comunicado, o Copom usou um tom um pouco menos inflamado do que na reunião passada. Mesmo assim, manteve a mensagem sobre a manutenção dos juros, apesar de afagos ao Ministério da Fazenda. “Por um lado, a reoneração dos combustíveis e, principalmente, a apresentação de uma proposta de arcabouço fiscal reduziram parte da incerteza advinda da política fiscal. Por outro lado, a conjuntura, caracterizada por um estágio em que o processo desinflacionário tende a ser mais lento em ambiente de expectativas de inflação desancoradas, demanda maior atenção na condução da política monetária”, diz o comitê em nota. O Copom voltou a enfatizar que não há “relação mecânica” entre a convergência da inflação e a aprovação do arcabouço. O Copom avalia “que a desancoragem das expectativas de longo prazo eleva o custo da desinflação necessária para atingir as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional”.

Em aparições públicas, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem afirmado que a inflação atinge de forma perversa as classes mais pobres da sociedade e que a instituição tem atuado de forma técnica. Ao Senado, na semana passada, afirmou que o BC compreende a defesa do governo de buscar o crescimento econômico priorizando a agenda social, mas frisou que ela depende do controle inflacionário. “Se eu caio os juros sem credibilidade, eu caio os juros curtos e, às vezes, o longo até cai por um tempo, mas dura muito pouco, porque ele volta a subir, porque tem um tema de credibilidade. E o que importa na economia não é a Selic, o que importa é o que a gente chama de condições financeiras, que é o que eu tenho total de liquidez na economia, e a Selic é um instrumento que, para gerar condições de liquidez, tem que ser conduzida com credibilidade”, disse.

O mercado projeta que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal medidor da inflação, chegue a 6,05% ao final de 2023, nível superior ao teto da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 4,75%. Também há mais pessimismo quanto a perspectivas de maior prazo, com a inflação para 2024 e 2025 próximas a 4%, segundo o Focus. Ao fim de março, quando o banco deliberou sobre a Selic pela última vez antes da reunião desta quarta, a expectativa para o IPCA deste ano era de 5,95%.

O movimento do banco – de permanecer no mesmo lugar – é motivo para maior fricção entre a entidade e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem criticado duramente a política contracionista de Roberto Campos Neto, quando não sua própria figura, reforçando discursos da ala mais política do governo, como da presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na terça-feira, 2, que o Copom já poderia iniciar o processo de corte dos juros básicos da economia nesta semana. “Dá, né?”, respondeu ao ser questionado por jornalistas se já seria viável baixar a taxa Selic.

O ex-presidente do Banco Central durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, Gustavo Franco, alertou para o atual patamar da taxa de juros no país, em 13,75%. “Vamos convergir para alguma taxa de juros que não seja 2% nem 13% e essa será a nossa normalidade”, afirmou, em evento nesta semana. “O melhor guia para juros neutros é real zero do tamanho da inflação. Se for isso, será algo em torno de 6%, mas vamos ver ainda qual será a melhor fórmula”, prosseguiu.

