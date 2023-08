Copom corta Selic pela primeira vez em três anos e taxa vai para 13,25%

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu nesta quarta-feira, 2, dar início ao processo de redução da taxa básica de juros, cortando a Selic em 0,5 ponto percentual. Com isso, a taxa de referência está fixada em 13,25% ao ano. Esse é o primeiro corte em três anos e a magnitude surpreendeu parte do mercado, que esperava uma decisão mais cautelosa do BC, dado o histórico recente — que manteve a Selic em 13,75% por sete encontros consecutivos.

O corte, mais robusto do que o estimado após a última reunião, tem como plano de fundo a melhora da inflação e o andamento da agenda de reformas. Além disso, há o peso de dois novos membros no Banco Central, indicados pelo governo Lula. Votaram pela redução em meio ponto cinco diretores, entre eles Gabriel Galípolo e Aílton Aquino dos Santos, recém-empossados. Campos Neto também votou pelo corte mais contundente. Enquanto isso, quatro diretores sinalizaram por uma redução mais gradual, de 0,25 ponto.

“O Copom avaliou a alternativa de reduzir a taxa básica de juros para 13,50%, mas considerou ser apropriado adotar ritmo de queda de 0,50 ponto percentual nesta reunião em função da melhora do quadro inflacionário, reforçando, no entanto, o firme objetivo de manter uma política monetária contracionista para a reancoragem das expectativas e a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante. A conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação com reancoragem parcial, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária”, afirmou o colegiado em comunicado. O Comitê ainda sinalizou a possibilidade de um novo corte, em mais meio ponto percentual, no próximo encontro, em setembro.

Manter a inflação sob controle, ao redor da meta, é objetivo fundamental da política monetária do Banco Central — e esse era o maior argumento pelos juros em 13,75%. A estabilidade dos preços preserva o valor da moeda e mantém o poder de compra. E é justamente a curva descendente da inflação que pesou para a decisão do corte. O IPCA-15, prévia da inflação e dado mais recente divulgado pelo IBGE, marca 3,19% em julho no acumulado de 12 meses. No mesmo período do ano passado, a inflação marcava 11,39%. “O Comitê avalia que a melhora do quadro inflacionário, refletindo em parte os impactos defasados da política monetária, aliada à queda das expectativas de inflação para prazos mais longos, após decisão recente do Conselho Monetário Nacional sobre a meta para a inflação, permitiram acumular a confiança necessária para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária”, diz o comunicado.

O mercado financeiro aguarda agora a ata da reunião, a ser divulgada em breve, documento que detalhará o cenário econômico e fornecerá pistas sobre a visão do colegiado quanto à condução da política monetária. Apesar do corte, o comunicado traz ainda preocupações com a inflação, com os Estados Unidos e o Banco Central Europeu ainda elevando os juros para controlar os preços. O conflito no Leste Europeu, com o recente abandono do acordo de grãos pela Rússia, e a volatilidade no mercado de commodities ainda são avaliados como potenciais riscos.

Continua após a publicidade

Siga