Copom: A expectativa do mercado é por pistas da próxima queda na Selic

Por Luisa Purchio Atualizado em 26 out 2022, 12h21 - Publicado em 26 out 2022, 11h09

Nesta quarta-feira, 26, o Comitê de Política Monetária (Copom) divulgará sua decisão sobre a Selic. Com a inflação sob controle e a trajetória de queda do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o mercado em praticamente sua totalidade espera a manutenção dos juros em 13,25%, assim como ocorreu na última reunião realizada em setembro. A expectativa segue o último comunicado, que sinalizou a manutenção da taxa básica de juros.

Para hoje, no entanto, o mercado espera por pistas que sinalizem quando será a próxima redução da Selic. Há analistas do mercado que acreditam que ela poderá ocorrer ainda no primeiro trimestre de 2023, enquanto outra parte espera que isso ocorrerá apenas no segundo semestre de 2023. “Na minha avaliação uma queda no começo do ano seria precipitada porque o cenário é muito desafiador, apesar dos números melhores que temos observado”, diz Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Órama Investimentos.

Neste quadro, há a guerra entre a Rússia e a Ucrânia que coloca em risco o preço das commodities, o que pressiona a inflação. Do outro lado, empurrando a inflação para baixo, há a desaceleração da China e o comportamento do Federal Reserve Bank e do Banco Central Europeu para conter as altas de preços que ainda atingem os Estados Unidos e a Europa, o que pode desacelerar a economia nas regiões. No cenário doméstico, as incertezas sobre a volta do PIS/Cofins dos preços dos combustíveis colocam em dúvida os preços dos produtos no ano que vem.

Para Silvio Campos Neto, sócio da consultoria Tendências, a grande dúvida para 2023 é a questão fiscal e como o novo governo vai lidar com os desafios das contas públicas. “Se lidar mal acabará gerando um problema via percepção de risco e expectativas, o que geralmente pressiona o câmbio e é um fator de alta para a inflação”, diz ele. “Mas de forma geral o sinal para 2023 é de uma inflação menor que 2022, inclusive pela própria diminuição que vimos nos últimos meses. Ainda assim, não dá para o BC baixar a guarda porque ainda temos uma inflação um tanto acima da meta, portanto as apostas de queda de juros não devem tão cedo se materializar”, diz ele.