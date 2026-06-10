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Copa mais cara da história? Ainda restam ingressos para 87 jogos a um dia da estreia

Com cerca de 180 mil entradas disponíveis na fase de grupos, preços dinâmicos voltam ao centro do debate e levantam questionamentos

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 09h29 | Atualizado em 10 jun 2026, 09h43
Foto de banner com logo oficial da Copa do Mundo de 2026
DALLAS, TEXAS - APRIL 13: A detailed view of the FIFA World Cup 2026 sign inside Dallas Stadium, home of the Dallas Cowboys, on April 13, 2026 in Arlington, Texas. (Photo by Stacy Revere/Getty Images) (Stacy Revere/Getty Images)
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A apenas um dia do início da Copa do Mundo de 2026, um dado chama a atenção: ainda há ingressos disponíveis para 87 dos 104 jogos do torneio. Cerca de 180 mil entradas para partidas da fase de grupos continuam à venda na plataforma oficial de revenda da Fifa.

A entidade não divulga os índices oficiais de ocupação das arenas nos Estados Unidos, Canadá e México, mas a quantidade de bilhetes disponíveis às vésperas da abertura, marcada para esta quinta-feira, 11, entre México e África do Sul, reacendeu as críticas aos preços praticados nesta edição do Mundial.

Pela primeira vez na história da competição, a Fifa adotou o sistema de precificação dinâmica. Na prática, os valores variam de acordo com a demanda: quanto maior a procura, mais caros ficam os ingressos; em momentos de menor interesse, os preços podem cair.

O modelo, bastante comum em eventos esportivos norte-americanos, como o Super Bowl, tem gerado forte repercussão entre os torcedores. Em alguns casos, os valores chegaram a triplicar. Para a grande final, por exemplo, determinados ingressos ultrapassaram a marca de 161 mil reais.

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Atualmente, os ingressos para jogos da primeira fase variam entre 353 dólares e 706 dólares na plataforma oficial da entidade, o equivalente a aproximadamente 1.961 reais e 3.926 reais. A diferença de preços também pode ser observada conforme o interesse do público. No confronto entre Espanha e Uruguai, por exemplo, o valor do ingresso mais barato saltou de cerca de 600 reais para 1.575 reais.

Para Robson Carlo, sócio-fundador da FutebolCard, líder em gestão de ingressos e programas de sócio-torcedor no Brasil, a precificação dinâmica deve desembarcar no futebol brasileiro em algum momento. “Percebemos como uma tendência cada vez maior a adoção do preço dinâmico na venda de ingressos. Isso já vem ocorrendo em outros mercados e vai chegar ao futebol brasileiro. Vemos somente como uma questão de ‘quando’ e não de ‘se'”, afirma.

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Segundo o executivo, o mercado secundário não precisa ser sinônimo de ingressos mais caros. “Embora exista um mito de que o preço dinâmico e o mercado secundário apenas tornam as entradas mais caras, muitas vezes pode acontecer justamente o oposto. A precificação dinâmica pode inclusive ajudar a corrigir os casos em que o clube erra no preço e o público no estádio acaba sendo aquém do esperado”, explica.

No Brasil, o futebol ainda não adota oficialmente a precificação dinâmica em tempo real. Os clubes costumam definir valores de acordo com a importância da partida e o setor do estádio, mas sem alterações automáticas conforme a procura.

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Para Pedro Weber, sócio da Chenus, empresa especializada em investimentos no esporte, a Copa pode servir como termômetro para o futuro do setor. “O sistema de precificação dinâmica é bastante utilizado no exterior para eventos esportivos e de entretenimento. Caso haja sucesso desse modelo na Copa do Mundo, a maior competição de futebol do planeta, o método deve começar a ser testado no Brasil em breve”, avalia.

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Se, por um lado, o modelo promete maximizar receitas e ajustar a oferta à demanda, por outro, a sobra de milhares de ingressos às vésperas do torneio levanta uma pergunta inevitável: até que ponto o torcedor está disposto — ou consegue — pagar para viver a experiência da Copa do Mundo?

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