A Copa do Mundo de 2026 poderá gerar mais de 800 mil empregos em todo o mundo e adicionar cerca de 41 bilhões de dólares ao Produto Interno Bruto (PIB) global, segundo relatório divulgado na quarta-feira, 3, pelo Bank of America. O estudo também aponta que a competição será marcada por um nível inédito de engajamento digital impulsionado pela inteligência artificial.

Os Estados Unidos, um dos países-sede do torneio, devem concentrar parte relevante desse impacto econômico. A projeção do banco americano é de que o evento crie aproximadamente 185 mil empregos no país e acrescente mais de 17 bilhões de dólares ao PIB nacional.

De acordo com o estrategista-chefe do Bank of America, Michael Hartnett, os efeitos positivos da Copa devem alcançar diferentes segmentos da economia. “Há uma série de indústrias que vão se beneficiar. Obviamente, turismo — as pessoas precisam de hospedagem —, alimentação e bebidas”, afirmou. “As pessoas costumam querer comprar artigos esportivos, então os produtos esportivos também vão se beneficiar disso”.

Efeito tecnológico

Além dos reflexos econômicos, o relatório classifica a edição de 2026 como a primeira Copa do Mundo da Inteligência Artificial. A estimativa é de que o torneio gere mais de 90 petabytes de dados diretos, volume equivalente a cerca de 90 bilhões de megabytes e 45 vezes superior ao registrado na Copa anterior.

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Hartnett destacou ainda a dimensão do consumo digital esperado durante a competição. Segundo ele, apenas a partida final poderá responder por cerca de 7% de todo o tráfego global de internet durante sua realização. O executivo lembrou que a decisão da Copa de 2022 foi acompanhada por 1,5 bilhão de pessoas, que também interagiram simultaneamente em redes sociais e outras plataformas digitais, ampliando significativamente a geração de dados e a atividade relacionada à inteligência artificial.