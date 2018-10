Controle da Cesp é arrematado por consórcio entre Votorantim e canadense

O Consórcio São Paulo Energia, formado pela Votorantim Energia e pelo fundo de pensão canadense CPPIB, arrematou o controle acionário do governo paulista na elétrica Cesp, apresentando lance de 14,60 reais por ação. A oferta do consórcio representou ágio de 2,09%, com o lance somando 1,7 bilhão de reais pela fatia do governo, de 40,6%.

O consórcio, no qual cada empresa tem 50%, foi o único a fazer ofertas pelo controle da Cesp, cujas ações subiam mais de 10% nesta tarde.

A Votorantim Energia e o fundo canadense já têm uma joint venture focada em investimento e desenvolvimento do setor de geração de energia no Brasil, anunciada no ano passado.

A concretização de venda da Cesp encerra uma série de reviravoltas em torno do processo, iniciado ainda em 2017. O leilão estava agendado para o início deste mês, mas foi adiado em meio a incertezas políticas e regulatórias.

Na véspera, uma decisão da Justiça Federal em Presidente Prudente (SP) quase atrapalhou os planos da Cesp ao suspender a renovação do contrato de concessão da hidrelétrica de Porto Primavera, a principal da companhia.

Na manhã desta sexta-feira, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo conseguiu tornar nula uma decisão judicial que suspendia o processo de renovação do contrato da hidrelétrica.