Controlador da Azevedo & Travassos se desfaz de 22% das preferenciais

A Nêmesis, veículo que controla a Azevedo & Travassos, realizou uma mudança relevante em sua posição acionária na companhia nas últimas semanas.

Documentos enviados à CVM mostram que a empresa reduziu sua posição em ações preferenciais de 44,4 milhões para 28,4 milhões de papéis. A diferença supera 16 milhões de AZEV4 e representa cerca de 22% de todas as preferenciais emitidas pela companhia.

Ao mesmo tempo, a Nêmesis preservou — e até elevou marginalmente — sua posição nas ações ordinárias, que garantem o controle. A participação em AZEV3 passou de aproximadamente 30,8 milhões para 30,87 milhões de ações.

No total, a fatia da Nêmesis no capital da Azevedo & Travassos caiu de 67,61% para 53,26%. A mudança, portanto, ocorreu essencialmente pela redução da exposição aos papéis preferenciais, e não por uma diminuição relevante do controle societário.

Continua após a publicidade

A movimentação chama atenção pelo tamanho. Considerado o preço recente da AZEV4, o lote envolvido representa dezenas de milhões de reais. Até agora, não houve divulgação de um investidor que tenha assumido isoladamente participação equivalente.