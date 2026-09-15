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Controlador da Azevedo & Travassos se desfaz de 22% das preferenciais

Nêmesis reduziu posição em AZEV4 em mais de 16 milhões de papéis, mas preservou participação dominante nas ordinárias

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 10h00
Trabalhador de costas, usando capacete cinza e uniforme cinza com faixas laranja, em canteiro de obras com ferragens expostas e estruturas de concreto ao fundo
Azevedo e Travassos (Divulgação/Divulgação)
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Controlador da Azevedo & Travassos se desfaz de 22% das preferenciais Priorizar nos meus resultados Google

A Nêmesis, veículo que controla a Azevedo & Travassos, realizou uma mudança relevante em sua posição acionária na companhia nas últimas semanas.

Documentos enviados à CVM mostram que a empresa reduziu sua posição em ações preferenciais de 44,4 milhões para 28,4 milhões de papéis. A diferença supera 16 milhões de AZEV4 e representa cerca de 22% de todas as preferenciais emitidas pela companhia.

Ao mesmo tempo, a Nêmesis preservou — e até elevou marginalmente — sua posição nas ações ordinárias, que garantem o controle. A participação em AZEV3 passou de aproximadamente 30,8 milhões para 30,87 milhões de ações.

No total, a fatia da Nêmesis no capital da Azevedo & Travassos caiu de 67,61% para 53,26%. A mudança, portanto, ocorreu essencialmente pela redução da exposição aos papéis preferenciais, e não por uma diminuição relevante do controle societário.

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A movimentação chama atenção pelo tamanho. Considerado o preço recente da AZEV4, o lote envolvido representa dezenas de milhões de reais. Até agora, não houve divulgação de um investidor que tenha assumido isoladamente participação equivalente.

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