Nova York, 29 jun (EFE).- Cotações desta sexta-feira dos contratos futuros do café (37,5 mil libras-peso cada) no Mercado do Café, Açúcar e Cacau de Nova York (dólar por libra-peso):.

Contrato Máxima Mínima Fechamento Variação.

Set 171,15 163,75 170,70 7,65.

Dez 174,60 166,80 173,75 7,55.

Mar 178,00 170,00 177,20 7,50. EFE