Nova York, 10 mai (EFE).- Cotações desta quarta-feira dos contratos futuros do cacau (10 toneladas cada) no Mercado do Café, Açúcar e Cacau de Nova York (dólar por tonelada):.

Contrato Máxima Mínima Fechamento Variação.

——– —— —— ———- ——–.

Julho 2.352 2.305 2.338 4.

Setembro 2.361 2.316 2.348 4.

Dezembro 2.370 2.328 2.359 3. EFE