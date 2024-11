Contratação de estagiários negros cresce 520% em 6 anos, segundo Cia. de Estágios

Entre 2018 até outubro de 2024, o número de contratações de estagiários negros cresceu mais do que cinco vezes (520%), de acordo com dados da Companhia de Estágios.

O estudo interno inclui jovens de formação técnica ou superior, de todas as cinco regiões do país e se baseia em um banco de dados com cerca de 14 mil estudantes contratados entre 2018 e 2024.

De um ano para cá, o número de mulheres entre os estagiários preto e pardos contratados cresceu. Atualmente, 60% dos estagiários pretos e pardos são mulheres com idade média de 23 anos – faixa etária similar à dos estagiários brancos, que têm em torno de 22 anos. No mapeamento do ano passado, a presença de mulheres era 6% menor. As mulheres são maioria entre os inscritos nas vagas de estágio e também nas universidades.

O estudo revela um contraste entre negros e brancos contratados no que diz respeito aos conhecimentos de inglês: 11% dos negros aprovados possuem esta aptidão em nível avançado, contra 28% dos brancos. Já no nível intermediário, negros tem 23% contra 20% dos brancos. Isso sugere que as empresas têm flexibilizado o requisito idioma cada vez mais ao longo dos anos.

O levantamento mostra que, neste ano, 66% dos estagiários negros conquistaram suas vagas sem experiência prévia. Em 2018, apenas 23% dos estagiários negros ingressavam sem alguma experiência anterior.

O estudo também mostra que proporcionalmente a presença de negros é maior no ensino privado. Em 2024, 91% dos estagiários negros contratados estavam matriculados em instituições de ensino privadas, representando a maior taxa registrada nos últimos anos. Entre os estudantes brancos, a proporção é de 81%.

A pesquisa foi baseada na autodeclaração de candidatos, com dados extraídos da base da Companhia de Estágios e seguindo a classificação étnico-racial do IBGE, segundo a qual 45,3% dos brasileiros se declaram pardos, 10,2% pretos, 42,3% brancos, 0,8% indígenas e 0,4% amarelos. Ou seja, considerando pardos e pretos, a população negra no Brasil é de 55%.