Contra o 7 a 1, Magazine Luiza vai aceitar TV usada na compra de uma nova

O Magazine Luiza está aproveitando o gancho da Copa do Mundo para aumentar as vendas de TV. Com a campanha “Xô, zica” – uma referência à derrota do Brasil por 7 a 1 para a Alemanha em 2014 -, a rede varejista começa a aceitar nesta sexta-feira aparelhos de TV usados na compra de novos.

A loja vai aceitar qualquer modelo e marca de TV, desde que o aparelho esteja funcionando e sem problemas na tela. “Vamos aceitar até TV de 14 polegadas de tubo”, disse a VEJA Fabrício Garcia, vice-presidente comercial e de operações de lojas físicas do Magazine Luiza.

Os televisores antigos servirão como desconto na compra de um aparelho novo. Os descontos vão variar de 50 reais a 1.500 reais. O maior valor será oferecido para consumidores que usarem uma TV usada de 32 polegadas na compra de uma 4K de 65 polegadas.

Mais do que incentivar a troca da TV, Garcia diz que o mote da campanha tem o objetivo de brincar com superstição do brasileiro. “A brincadeira é que as TVs de 2014 estavam zicadas. Para tirar essa zica, o Magazine vai aceitar a TV antiga como desconto.”

A rede varejista fez uma parceria com uma empresa que cuidará da destinação das TVs usadas trocadas pelos consumidores. “Não temos tecnologia para cuidar desses aparelhos. A empresa-parceira é que vai ficar responsável pelas TVs usadas”, afirma o executivo.

Outras lojas também estão com promoções para a Copa. Na Casas Bahia, a promessa é vender TVs de 32 polegadas por apenas 1 real. Mas a oferta só é válida para o consumidor que comprar uma outra TV acima de 60 polegadas. No site da loja, uma TV 4K de 65 polegadas da Samsung era oferecida por 5.999 reais. Uma smart TV de 32 polegadas da mesma marca era vendida por 1.089 reais nesta quinta-feira.

Garcia diz que a campanha do Magazine Luiza é diferente da do concorrente. “Nós vamos aceitar qualquer modelo de TV. E o desconto poderá ser usado na compra de qualquer modelo, de qualquer tamanho”, afirma o vice-presidente do Magazine Luiza.

Segundo ele, a expectativa da rede é fechar o ano com o dobro de aparelhos de TV vendidos no ano passado. “Estamos muito bem”, afirma Garcia sem revelar os números da empresa.

No ano passado, foram vendidos 11,4 milhões de aparelhos de TV no país, uma alta em relação a 2016, quando foram comercializadas 8,5 milhões de unidades. Apesar da alta, o número ainda está bem abaixo do desempenho de 2014, ano da Copa do Brasil: 14,9 milhões de TVs. A expectativa da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) é que sejam vendidos 12,5 milhões de aparelhos em 2018.