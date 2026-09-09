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Economia

Conta para Lula segurar combustíveis antes da eleição já chega a R$ 27 bilhões

Governo abre mais 6,6 bilhões de reais em crédito extraordinário para subsidiar derivados de petróleo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 13h57 | Atualizado em 9 set 2026, 14h13
OUTRO PROBLEMA - Combustíveis: gasolina também entrou no radar
Combustíveis (Antoine Lorgnier/Hans Lucas/AFP)
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Conta para Lula segurar combustíveis antes da eleição já chega a R$ 27 bilhões Priorizar nos meus resultados Google

A conta do governo Lula para tentar impedir que a alta internacional do petróleo chegue com força às bombas às vésperas da eleição já alcança 27,4 bilhões de reais.

Nesta quarta-feira, o governo abriu mais 6,605 bilhões de reais em crédito extraordinário para financiar subsídios a combustíveis. A maior parcela, de 5,607 bilhões de reais, será destinada ao diesel rodoviário. Outros 998 milhões de reais irão para a produção e a importação de derivados de petróleo.

É a mais recente de uma sequência de medidas adotadas desde março para amortecer no mercado interno a disparada do petróleo provocada pelos conflitos no Oriente Médio. O Brent voltou a superar a barreira dos 100 dólares por barril.

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Só em créditos extraordinários, o governo abriu 10 bilhões de reais em março para o diesel, 330 milhões de reais em abril para o gás de cozinha, 550 milhões de reais em junho para o diesel, além de 3,339 bilhões e 3,473 bilhões de reais em julho e outros 3,152 bilhões de reais em agosto para diferentes subsídios a combustíveis.

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Somado ao crédito desta semana, o volume autorizado chega a 27,449 bilhões de reais. Os recursos são repassados a produtores e importadores mediante mecanismos de subvenção criados pelo governo para evitar que todo o aumento dos custos internacionais seja transferido aos consumidores.

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A escalada dos gastos ocorre em um momento particularmente sensível para o Palácio do Planalto. O preço dos combustíveis é uma das principais preocupações econômicas da campanha de Lula, tanto pelo impacto direto sobre o bolso do eleitor quanto pelos efeitos do diesel sobre fretes, alimentos e inflação.

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