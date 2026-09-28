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Conta gov.br está fora do ar? Plataforma do governo sofre instabilidade nesta segunda

Usuários relatam uma série de problemas para acessar a plataforma de serviços do governo federal

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 15h16
Plataforma do Gov.Br -
APAGÃO Aplicativo Gov.br: plataforma apresenta instabilidade hoje (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
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A plataforma de serviços públicos GOV.BR apresenta instabilidade nesta segunda-feira 28. De acordo com o Downdetector, site que monitora a internet, o serviço começou a apresentar falhas a partir do meio-dia. No pico das queixas, por volta das 14 horas, foram reportadas 682 ocorrências, quando a média normal permanece abaixo de dez ocorrências por dia.

Entre as principais reclamações, 47% referem-se à dificuldade dos usuários de realizarem o login na sua conta. Outros 29% relatam problemas genéricos de acesso via aplicativo para smartphones; 21% dizem o mesmo sobre o acesso via website.

Na página do Downdetector dedicada ao GOV.BR, os usuários informam problemas para acessar diversos serviços, tais como fazer consultas ao INSS, à Receita Federal, emitir guias de recolhimento de impostos, abrir a CNH digital ou gerar o código de verificação para provar que é humano (o captcha).

 

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