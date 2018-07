Conta de luz vai ficar 16% mais cara em São Paulo

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta terça a aprovação de reajuste de 15,84% nas tarifas da distribuidora Eletropaulo.

O aumento leva em consideração custos de aquisição de energia das geradoras e encargos setoriais, afirma a agência reguladora.

Clientes residenciais terão de pagar 15,08% a mais na luz. Já no caso de consumidores industriais, com conexões de alta tensão, o gasto vai subir 17,67%.

A Eletropaulo atende a 17 milhões de consumidores, em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, inclusive a capital.

Veja quais as cidades onde haverá reajuste: Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Diadema, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.