Conta de luz sem cobrança extra passa a valer neste sábado

Depois de sete meses o consumidor brasileiro tem ao menos uma boa notícia: a conta de luz vai ter um alívio. A partir deste sábado, 16, passa a vigorar a bandeira verde, isto é sem custo extra. Desde setembro, vigorava a bandeira de escassez hídrica, com taxa extra de 14,20 reais para cada 100 quilowatt-hora consumidos, deixa de ser cobrada.

O fim da taxa extra na conta de luz ocorre pela melhora da situação dos reservatórios brasileiros, por causa das chuvas do fim do ano passado e do início deste. Segundo o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira da Silva, há a expativa que até o fim deste ano, a conta de luz vigore sem conta extra, já que com os reservatórios cheios não é necessária a arrecadação extra para acionamento das termelétricas.

A bandeira verde pode ser uma boa notícia para a inflação, que está acumulada em 11,3% nos últimos 12 meses, com grandes impactos dos alimentos, combustíveis e também da conta de luz.

Bandeiras

Apesar do fim da cobrança, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) abriu na última quinta-feira uma consulta pública para atualização das bandeiras tarifárias. A revisão é feita anualmente e, apesar de haver expectativa de que não haja mais cobrança extra esse ano, caso bandeiras além da verde sejam acionadas, a conta deve ficar ainda mais cara que no ano passado.

Os novos valores sugeridos na consulta são um aumento de 56% na bandeira amarela (de 1,87 reais para 2,92 reais) e 57% para bandeira vermelha patamar 1 (de 3,97 reais para 6,23 reais) . Já a bandeira vermelha patamar 2 vai recuar 1,7%, de 9,49 reais para 9,33 reais.