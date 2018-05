Conta de água da Sabesp vai ficar 3,5% mais cara a partir de junho

A Sabesp anunciou nesta quinta-feira que vai reajustar suas tarifas de água e esgoto em 3,5%. O consumidor vai começar a sentir a alta dos preços a partir de 10 de junho, quando a mudança passa a vigorar. A medida afetará 24,3 milhões de moradores do Estado de São Paulo.

O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp). Com as novas tarifas, o consumidor pagará 25 reais pelo consumo mensal de até 10m³/mês, ante 24,15 reais.

Os moradores mais carentes têm o valor da tarifa reduzida. Com o reajuste, passam a pagar 8,48 reais pelo consumo de até 10m³/mês — antes, pagavam 8,19 reais.

Para o comércio e indústria, o valor vai para 50,20 reais. Sem o reajuste, o setor pagava 48,50 reais por consumo de até 10m³/mês.

Segundo a Arsesp, a determinação da nova tarifa considerou dados históricos, projeções de investimentos, mercado (consumo de água e coleta e tratamento de esgoto), custos operacionais e o Plano de Negócios da Sabesp ao longo da etapa de análise (2017 – 2020).