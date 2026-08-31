ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Consumo de carne na Argentina cai a mínima em 20 anos; exportações aos EUA triplicam

Consumo per capita caiu 9,4% em um ano, enquanto exportações bateram recorde

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 10h46 | Atualizado em 31 ago 2026, 11h06
Javier Milei
Javier Milei (Tomas Cuesta/Getty Images)
Continua após publicidade
Consumo de carne na Argentina cai a mínima em 20 anos; exportações aos EUA triplicam Priorizar nos meus resultados Google

A carne bovina, símbolo da identidade argentina e presença tradicional na mesa do país, está se tornando cada vez mais rara no prato dos consumidores.

O consumo anualizado caiu para 46,3 quilos por habitante em julho, o menor nível em mais de duas décadas, segundo a Câmara da Indústria e Comércio de Carnes e Derivados da Argentina (CICCRA). O resultado representa uma queda de 9,4% em 12 meses, ou 4,8 quilos a menos por pessoa.

O dado sintetiza uma das contradições da economia argentina sob Javier Milei.

Siga

O presidente conseguiu reduzir drasticamente a inflação, recuperar o equilíbrio das contas públicas e recolocar a atividade em trajetória de crescimento. Mas a melhora dos indicadores macroeconômicos não se converteu na mesma velocidade em poder de compra para as famílias.

A inflação acumulada em 12 meses ficou em 33,8% em julho, muito abaixo dos níveis registrados no início do governo Milei, embora tenha voltado a acelerar no mês, para 2,1%. O resultado interrompeu uma sequência de três meses de desaceleração.

Continua após a publicidade

A carne, entretanto, subiu mais do que a média dos preços e passou a disputar espaço com alternativas mais baratas, como frango e carne suína.

O encarecimento ocorre ao mesmo tempo em que há menos animais disponíveis para o abate e uma parcela maior da produção está sendo direcionada ao mercado externo.

Menos carne no mercado interno

Entre janeiro e julho, a oferta destinada ao mercado doméstico somou cerca de 1,2 milhão de toneladas, uma redução de 163,4 mil toneladas, ou aproximadamente 12%, em relação ao mesmo período de 2025. A queda está diretamente relacionada à diminuição do número de animais abatidos.

Continua após a publicidade

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, foram abatidos 7,09 milhões de bovinos, 9,8% menos que no mesmo período de 2025. A retração é ainda maior quando comparada ao pico de abates registrado em 2023, quando pecuaristas reduziram seus rebanhos diante das condições adversas do mercado e de problemas climáticos.

Há também uma mudança na composição do rebanho. O abate de fêmeas vem caindo mais rapidamente que o de machos, sinal de que os pecuaristas passaram a reter vacas e novilhas para recompor o plantel.

Essa mudança é importante porque o setor pecuário trabalha em ciclos longos. Quando os produtores deixam de enviar fêmeas para o frigorífico e começam a recompor o rebanho, a oferta de carne diminui no curto prazo. O resultado tende a ser uma combinação de menos animais disponíveis e preços mais elevados.

Continua após a publicidade

É uma dinâmica diferente da inflação generalizada que marcou os primeiros meses do governo Milei. Mesmo que a inflação desacelere, um choque de oferta em um produto específico pode manter seu preço acima da média.

A carne que sai do país

Enquanto os argentinos comem menos carne, o setor exportador vive um momento oposto.

No primeiro semestre, a Argentina exportou 411,7 mil toneladas equivalentes a carcaça, alta de 10% sobre o mesmo período de 2025. A receita aumentou ainda mais: 44,7%, para US$ 2,2 bilhões. A China continuou como principal destino, responsável por 53% dos embarques, seguida pelos Estados Unidos, com 19,5%.

Continua após a publicidade

Pelos dados da CICCRA, as exportações em peso-produto chegaram a 280,1 mil toneladas entre janeiro e junho, crescimento de 11,1%. O preço médio também subiu, impulsionando a receita do setor.

A composição do comércio exterior também mudou. A China continua sendo o principal comprador, mas suas compras recuaram 4,8% em volume. Já os embarques para os Estados Unidos praticamente triplicaram, chegando a 54,15 mil toneladas no primeiro semestre.

O movimento ganhou força depois que Washington ampliou o acesso da carne argentina ao mercado americano.

Continua após a publicidade

A aproximação entre Milei e Trump

A relação política entre Milei e Donald Trump tem uma consequência econômica concreta para o setor de carnes.

Em fevereiro, Argentina e Estados Unidos assinaram um Acordo de Comércio e Investimentos Recíprocos, que ampliou o acesso da carne argentina ao mercado americano. O governo argentino anunciou que os Estados Unidos elevariam em 80 mil toneladas a quantidade adicional de carne que poderia entrar com tratamento tarifário preferencial em 2026.

O acordo fazia parte de uma estratégia mais ampla de aproximação entre Buenos Aires e Washington. Para Milei, a abertura comercial e a integração com os Estados Unidos são componentes centrais de seu projeto de reposicionar a Argentina na economia internacional.

A estratégia, porém, agora enfrenta um novo teste.

Em agosto, o governo Trump decidiu ampliar novamente as importações de carne bovina para tentar reduzir os preços nos supermercados americanos. A medida prevê a entrada adicional de 300 mil toneladas de recortes de carne bovina com tarifa reduzida durante 90 dias, a partir de setembro.

A decisão pode favorecer fornecedores argentinos no curto prazo, mas também aumenta a concorrência. A Argentina já se tornou mais dependente do mercado americano: nos sete primeiros meses de 2026, suas exportações de carne para os EUA triplicaram e passaram a representar quase 20% de todas as vendas externas do produto.

Ou seja, a abertura do mercado americano é uma oportunidade para os frigoríficos argentinos, mas não necessariamente uma boa notícia para o consumidor argentino.

O paradoxo do modelo Milei

É justamente nesse ponto que a carne se transforma em um indicador da economia argentina.

Milei assumiu a Presidência em dezembro de 2023 prometendo uma transformação radical da economia, com forte ajuste fiscal, redução da emissão monetária, desregulamentação e maior abertura comercial.

O programa produziu resultados expressivos no combate à inflação. A taxa anual, que havia chegado a 289% em 2024, caiu para 33,8% em julho deste ano. A atividade econômica também voltou a crescer: em junho, o indicador de atividade econômica avançou 2,7% em relação ao mesmo mês de 2025.

Milei usa esses números para defender que seu programa está funcionando. Em agosto, afirmou que a economia acumulava expansão de mais de dez pontos percentuais desde sua chegada ao poder e que consumo privado, PIB e exportações estavam em níveis recordes.

O problema é que os números agregados não contam toda a história.

O Financial Times mostrou recentemente que milhões de argentinos estão recorrendo mais ao crédito para sustentar o consumo e que a inadimplência das famílias aumentou durante o processo de ajuste. Cerca de 16,3% do crédito ao consumidor já estava atrasado há pelo menos três meses, afetando aproximadamente 5,8 milhões de pessoas.

Uma análise do El País também descreve uma economia funcionando em duas velocidades: setores ligados às exportações, mineração e energia apresentam desempenho mais forte, enquanto consumo, indústria e construção enfrentam dificuldades maiores.

A carne bovina se encaixa exatamente nessa divisão.

Exportar mais, consumir menos

A Argentina está conseguindo vender mais carne no exterior justamente no momento em que o consumidor doméstico compra menos. Não significa que as exportações sejam a causa isolada da queda do consumo. A redução do rebanho e a menor oferta de animais têm papel decisivo.

Mas o aumento das exportações contribui para apertar a disponibilidade no mercado doméstico em um momento em que o produto já está mais caro.

A situação também mostra uma mudança estrutural no setor. Durante décadas, o mercado interno argentino foi suficientemente grande para absorver a maior parte da produção bovina. Agora, a estratégia de ampliar exportações ganha peso na formação da demanda.

A própria CICCRA aponta que o consumo interno vem perdendo espaço enquanto o setor externo se fortalece.

E o fenômeno não é necessariamente negativo para a economia como um todo. Exportar mais carne significa gerar dólares, aumentar a receita dos frigoríficos e melhorar a balança comercial — objetivos importantes para um governo que tenta reconstruir as reservas internacionais e reduzir a vulnerabilidade externa.

O conflito aparece na outra ponta: o produto que gera mais dólares para a Argentina também está ficando mais distante do consumidor argentino.

O que a queda do consumo revela

A redução do consumo de carne não significa que os argentinos tenham deixado de gostar de bovinos ou que estejam adotando uma dieta estruturalmente diferente. O dado é, sobretudo, um indicador de preço e renda.

Quando a inflação cai, mas o preço de um alimento tradicional continua subindo mais rapidamente do que a renda disponível, o consumidor ajusta a cesta. Compra cortes mais baratos, reduz a quantidade ou substitui a proteína.

É uma mudança importante em um país em que a carne bovina ocupa um espaço cultural incomum. O chamado asado é mais do que uma refeição: é um dos símbolos da identidade nacional argentina.

Por isso, o número de 46,3 quilos por habitante é mais eloquente do que parece. Ele mostra que a estabilização macroeconômica promovida por Milei ainda convive com uma fase de forte adaptação do consumo.

O governo pode argumentar, com razão, que a inflação caiu, a economia voltou a crescer e as exportações estão em níveis elevados.

Mas o comportamento da carne revela a outra face do processo: para uma parcela dos argentinos, a normalização da economia ainda não significa a recuperação plena do padrão de consumo perdido durante os anos de inflação e, mais recentemente, durante o ajuste fiscal.

A questão agora é saber se o aumento da produção pecuária e a recuperação da renda serão capazes de reverter essa tendência. Enquanto isso não acontece, a Argentina vive uma situação paradoxal: vende mais carne para o mundo, fatura mais com as exportações e, dentro de casa, come menos.

Publicidade
TAGS:
Argentina
Economia
Javier Milei
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).