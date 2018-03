Consumo das famílias volta a crescer após dois anos de queda

O consumo das famílias subiu 1% em 2017 ante 2016. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A volta do brasileiro às compras pode ser explicada por uma série de fatores, como inflação sob controle, juros em queda, retomada do crédito e desaceleração do desemprego.

Além das questões econômicas, o governo adotou medidas que injetaram recursos na economia, ampliando o poder de consumo das famílias. Esse foi o caso da liberação do FGTS das contas inativas e redução da idade para saque das cotas do PIS/Pasep.

No quarto trimestre de 2017, o consumo das famílias subiu 0,1% ante o terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2016, o consumo das famílias mostrou alta de 2,6%.

O consumo do governo, por sua vez, caiu 0,6% em 2017 ante 2016. No quarto trimestre de 2017, esse indicador subiu 0,2% ante o terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2016, o consumo do governo mostrou queda de 0,4%.

(Com Estadão Conteúdo)