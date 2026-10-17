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Economia

Consumidores da Shopee pretendem gastar até 25% mais nas promoções de novembro

Pesquisa da plataforma aponta aumento na intenção de compras para o 11.11 e a Black Friday, com parcelamento em alta

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 11h00
App é um dos mais baixados do Brasil -
Shopee (SOPA Images/Getty Images)
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Consumidores da Shopee pretendem gastar até 25% mais nas promoções de novembro Priorize VEJA no Google

Os consumidores da Shopee pretendem aumentar os gastos nas promoções de novembro. Pesquisa realizada pela plataforma mostra que a intenção média de desembolso chega a R$ 691 no 11.11, alta de 25% em relação a 2025, e a R$ 764 na Black Friday, avanço de 20%. Entre os entrevistados, 86% afirmam que pretendem comprar em uma das duas datas ou em ambas.

O levantamento também revela a importância do crédito para o consumo: 74% dos participantes pretendem parcelar as compras. O frete grátis é o benefício mais procurado, citado por 79% dos entrevistados, seguido pelos descontos, mencionados por 65%. As categorias que despertam maior interesse são produtos para casa (47%), moda feminina (41%) e eletrodomésticos (32%).

A pesquisa foi realizada entre 23 de setembro e 5 de outubro com 790 usuários da Shopee. Os resultados refletem as intenções de compra dos participantes, e não vendas efetivamente realizadas.

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