Consumidores da Shopee pretendem gastar até 25% mais nas promoções de novembro

Os consumidores da Shopee pretendem aumentar os gastos nas promoções de novembro. Pesquisa realizada pela plataforma mostra que a intenção média de desembolso chega a R$ 691 no 11.11, alta de 25% em relação a 2025, e a R$ 764 na Black Friday, avanço de 20%. Entre os entrevistados, 86% afirmam que pretendem comprar em uma das duas datas ou em ambas.

O levantamento também revela a importância do crédito para o consumo: 74% dos participantes pretendem parcelar as compras. O frete grátis é o benefício mais procurado, citado por 79% dos entrevistados, seguido pelos descontos, mencionados por 65%. As categorias que despertam maior interesse são produtos para casa (47%), moda feminina (41%) e eletrodomésticos (32%).

A pesquisa foi realizada entre 23 de setembro e 5 de outubro com 790 usuários da Shopee. Os resultados refletem as intenções de compra dos participantes, e não vendas efetivamente realizadas.