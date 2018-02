Consumidora encontra vermes e besouros em ração da Pedigree

Uma consumidora de São Paulo encontrou vermes e besouros em três pacotes da ração canina Pedigree. As pragas foram encontradas após seu animal de estimação passar mal e ter sintomas como vômito e diarreia. O relato foi publicado nesta segunda-feira no Facebook.

Na publicação, Julia Saraiva conta que levou o cachorro ao veterinário, onde foi confirmado que havia algo de errado com o animal. “Se fosse algo que ela comeu, seria de casa, mas ela come apenas frutas e a ração. Em uma primeira olhada, a ração estava normal, de repente vimos um besouro azul andando na ração e ao quebrarmos no meio as bolinhas estavam cheias de vermes”, contou.

Ainda segundo ela, a ração estava dentro do prazo de validade e todos os pacotes foram adquiridos há pouco tempo.

Julia disse que contatou o SAC da empresa. “A única solução que deram foi a troca da ração e um sinto muito”.

Procurada, a Mars, empresa que produz os alimentos Pedigree, informou que realizou análises rígidas nos lotes citados do produto. “Não encontramos nenhuma alteração, o que nos dá a segurança de que a infestação não teve origem em nossa fábrica. Importante esclarecer que a infestação é causada por pragas, que podem, eventualmente, adentrar as embalagens e se alimentar dos grãos contidos no alimento”.

Os lotes comprados pela consumidora são os L 735B207 e L 714B207 da Pedigree Equilíbrio para cães adultos de porte pequeno.

A empresa também lamentou pela saúde do animal de estimação. “Assim que recebemos o contato em nosso SAC, imediatamente nos colocamos à disposição para os devidos esclarecimentos, oferecemos a substituição do produto e coletamos algumas informações para avaliarmos o ocorrido”.

“Os rígidos controles de qualidade das fábricas da Mars, onde produzimos os alimentos Pedigree, somados às análises realizadas, nos dão condições de concluir que a infestação ocorreu em alguma outra parte da cadeia logística, seja na distribuição, no transporte ou na armazenagem”.

No site Reclame Aqui, outros consumidores relatam casos de animais que passaram mal após se alimentarem da ração Pedigree. “No ultimo dia 10/20/2018 fui encher o pote de ração da minha cachorra e notei que ao jogar no pote caíram alguns insetos meio esverdeados, joguei mais um copo de ração e caíram algumas larvas”, escreveu um.

“Como sempre olho a data de vencimento, e estava tudo correto como sempre, embalagem lacrada corretamente, porém quando abri a embalagem a ração estava com carunchos , que não sei ao certo do que eram, mas agora perdi totalmente confiabilidade no produto”,