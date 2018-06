Consumidor vai desembolsar até R$ 2.000 em TV nova para a Copa

Pesquisa realizada pelo Ibope Conecta e Mercado Livre mostra que o brasileiro está disposto a gastar até 2.000 reais na compra de um aparelho novo de TV para ver os jogos da Copa do Mundo. A faixa de preço entre 2.000 reais e 3.000 reais é mencionada por 29% dos entrevistados e o valor de até 1.500, por 22%. Somente 12% gastarão mais de 3.000 reais no produto e uma parcela de 2% permanece indecisa.

O pagamento do aparelho será feito predominantemente no cartão de crédito, mencionado como meio de preferência por 52% dos participantes. Pagamentos à vista no débito são a escolha de 14%; e uma porcentagem similar, de 15%, indica o pagamento parcelado no boleto como meio preferido para a compra da TV. Uma parcela de 13% pagará à vista no cartão de crédito. A opção à vista no boleto é mencionada por 5%, sendo que 1% utilizará o saldo da conta de Mercado Pago para realizar a aquisição.

No que depender dos brasileiros, o mercado de eletrônicos vai ganhar destaque no maior torneio de futebol do mundo. Segundo a pesquisa, 30% dos participantes pretendem comprar ou já adquiriram um aparelho de TV em função do evento.

Os modelos preferidos são: as SmartTVs (44%), 4K (38%) e TV de LED (17%). Somente 1% menciona tipos diferentes. Em relação ao tamanho, o desejo é assistir aos jogos em grandes dimensões: 65% dizem que pretendem comprar ou já adquiriram uma TV entre 40 e 50 polegadas. Os aparelhos de até 39 polegadas são mencionados por 25%; e os maiores, de 50 polegadas, por 10%. O levantamento foi realizado com mil pessoas de ambos os sexos e de todas as regiões do país entre os dias 24 e 30 de maio.

Evento estimula o consumo

Ainda segundo a pesquisa, os brasileiros assistirão à competição vestidos a caráter, já que camisetas (49%), adereços (40%), bandeiras (33%) e chapéus (13%) são os itens mais mencionados para desejo de compra. Além disso, pretendem fazer muito barulho na torcida: instrumentos de som (31%), cornetas (17%), apitos (15%) e vuvuzelas (14%) também são citados como itens de desejo para a data.