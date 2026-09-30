Construtora vende R$ 170 milhões de empreendimento em quatro dias em Cuiabá

A Construtora São Benedito vendeu 65% das unidades de seu novo empreendimento de alto padrão em Cuiabá em apenas quatro dias.

As negociações do Amani somaram R$ 170 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV) no período inicial de comercialização.

O empreendimento terá 102 apartamentos em uma única torre, com unidades de 118 e 138 metros quadrados e coberturas duplex de até 288 metros quadrados.

Localizado na região do Goiabeiras, o projeto reforça o crescimento do mercado de imóveis de tíquete mais elevado fora do eixo Rio-São Paulo.

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A velocidade inicial das vendas significa que aproximadamente dois terços do estoque foram absorvidos nos primeiros quatro dias do lançamento. As unidades restantes continuam em comercialização.